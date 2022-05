La cadena de supermercados Consum sigue creciendo: eleva su facturación a 3.379 millones y el beneficio a 68

La cooperativa de supermercados Consum sigue creciendo tras la pandemia. La firma, que contemplaba una ligera reducción del negocio en 2021 por las abultadas cifras que registró en 2020 por el confinamiento, ha logrado, sin embargo, mejorarlas. En concreto, situó su facturación en los 3.378,9 millones de euros el pasado ejercicio, un 1,6% más; y en 67,8 millones el beneficio, un 3,6% más.

Así lo explicó este jueves en Valencia el director general de la cooperativa, Juan Luis Durich, que precisó que la plantilla de la firma se sitúa ya en los 18.212 trabajadores tras sumar un total de 826 puestos de trabajo. La cooperativa repartió 71,5 millones de euros entre los empleados e invirtió otros 28,3 en materia de conciliación.

La firma, en cambio, destacó ante los medios de comunicación que su crecimiento no responde solo a la creación de nuevos establecimientos. "Consum ha mantenido la facturación a superficie constante (sin las ventas de las aperturas) en un contexto en el que las ventas del sector de la distribución con base alimentaria se han reducido un 2,5%, según el INE", subrayaron.

Las inversiones realizadas en 2021 alcanzaron los 149,9 millones de euros, un 27,6% más que el año anterior. Se destinaron a la creación de 54 nuevos supermercados, 6 propios y 48 franquicias de Charter. Se trata de la "cifra récord hasta el momento", indicaron. También procedieron a la ampliación y reforma de 35 tiendas "para adecuarlas al nuevo modelo de Consum".

Con las nuevas aperturas, la red comercial se ha situado en un total de 838 establecimientos, 466 propios y 372 de la franquicia Charter. Juntas suman 629,106 metros cuadrados de sala de ventas. Los terrenos en los que se encuentran implantadas son la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón.

56 nuevas tiendas

En 2022 la cooperativa contempla incrementar su ritmo de apertura de supermercados y crear 56 nuevos supermercados más, 15 propios y 41 de la franquicia Charter. Además, hará 32 reformas y 12 ampliaciones.

Durich anunció durante la rueda de prensa que Consum ha comprado una parcela en Barcelona por 20 millones de euros, en concreto en la localidad de Montcada i Reixac, para la creación de una nueva plataforma logística de 20.000 metros cuadrados.

La misma servirá para abastecer nuevos supermercados tanto en Cataluña como en Aragón. En esta misma línea, el directivo también explicó que están buscando terrenos para abrir una nueva plataforma en Andalucía.

A corto plazo no tiene previsto abrir supermercados en nuevas autonomías. "Tenemos solo 22 tiendas en una comunidad como Andalucía, de 12 millones de habitantes. Seguiremos creciendo donde estamos presentes, aunque no podemos descartar nada, no puedo afirmar que no lo haremos, que nos surja, por ejemplo, una oportunidad en Madrid", dijo.

Otra de las inversiones anunciadas por Consum fue la creación junto a Endesa de un gran huerto solar para la generación del 60% de la energía que consume. "Nos permitirá tener cierta estabilidad en nuestro coste", manifestó.

Sigue los temas que te interesan