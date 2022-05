Dulcesol fabrica con aceites de soja y nabina ante la escalada del de girasol, que duplica el precio de sus magdalenas

Las consecuencias económicas de la guerra de Rusia en Ucrania han impactado de lleno en Vicky Foods, el grupo valenciano de la marca Dulcesol. Rafael Juan, CEO de la compañía, explicó este miércoles en la presentación de los resultados que han pasado a fabricar algunos productos con aceite de soja o de nabina (más conocido como aceite de colza) ante la escalada del coste del de girasol. Este último ha llegado a duplicar el precio de algunas referencias como las magdalenas o el pan de molde, según expuso.

"Prácticamente, toda la producción europea de aceite de girasol viene de Ucrania", recordó Juan. Tal circunstancia abocó a la compañía a "unas semanas de intenso trabajo para no fallar". "Hemos garantizado el suministro y, en este momento, aunque no está normalizado, estamos en un entorno razonable en comparación con lo que ocurría al principio de guerra", destacó. "Pasó de costar 0,7 euros a 3 euros el kilo, y el trigo pasó de 0,3 euros el kilo a duplicarse", cifró el dirigente.

Tales circunstancias provocaron "incrementos de más del 100% en el precio de algunas referencias". Juan citó dos de ellas, "la bolsa de magdalenas o el pan de molde, en las que la materia prima tiene una alta incidencia en el precio final al tratarse de productos básicos sin un alto valor añadido".

El empresario lamentó "haber tenido que repercutir el encarecimiento en el precio". "No había alternativa, solo el aceite de girasol ha triplicado el coste de 2020. Lógicamente, ha habido que ir trasladando los costes a los productos. No era una situación sostenible", expuso.

No obstante, en algunas de las referencias Dulcesol sí ha logrado sustituir el aceite de girasol por alternativos como el de soja o nabina. "No ha sido posible en todas, porque tenemos más de 2.500 referencias y no era siempre viable. Con el aceite de oliva, que por precio podría haber sido también una opción a estudiar, no ha sido posible porque deja un sabor que no hace viables los productos", dijo.

Sobre la sustitución de materias primas para producir productos durante la guerra, Rafael Juan agradeció las medidas adoptadas por el Gobierno de España. "Nos han dado flexibilidad para sustituirlo por otros aceites vegetales", destacó, y agradeció también "la flexibilidad para indicarlo en el etiquetado sin tener que cambiar todo el envase".

Además de la repercusión en los productos, el desabastecimiento de materias primas también ha supuesto un retraso en la construcción del centro productivo que Vicky Foods está creando en Francia. "Se ha demorado unos meses, pero continúa a buen ritmo. La previsión es poder abrir a mediados de 2024", dijo.

