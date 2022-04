Así es el Zara más grande del mundo: probadores con reserva y puntos de devolución de pedidos 'online'

En Inditex no se atreven a calificarlo como el más grande del mundo, pero la prensa al completo ya lo hemos bautizado así. Y no vamos nada desencaminados en realidad. La megatienda de Zara en Plaza España (Madrid) cuenta con más de 7.700 m2 de superficie construida e incluye todos los avances tecnológicos -algunos exclusivos- del grupo textil. Y lo más importante: abre sus puertas al público este viernes 8 de abril.

Con 3.815 m2 de superficie comercial, el nuevo establecimiento despliega en cuatro plantas las colecciones de moda de Mujer, Hombre y Niño en una propuesta arquitectónica desarrollada íntegramente por el estudio de Arquitectura de Zara.

¿Y el resto de metros cuadrados? Pues cumplen una función importante dentro de la estrategia omnicanal del grupo: la de integración de tiendas y online. Por eso el resto de metros cuadrados pertenecen en gran parte a almacenes que cumplen funciones ligadas a su ecommerce.

Por ejemplo, en el Zara de Plaza España hay un punto de recogida de compra online con un silo robotizado con capacidad de hasta 1.500 pedidos o una zona de reciclaje de cartón para clientes.

La tienda de Inditex tendrá 200 empleados y es la más tecnológica de las 6.477 que tiene el grupo en todo el mundo. Como novedad, el Zara de Plaza España tiene un punto de devolución de pedidos online y el servicio de reservas de probadores desde la tienda (adquiriendo un ticket) y desde el móvil (con y sin app de Zara).

Además, cuenta con servicio Pay&Go, que permite al cliente adquirir las prendas escaneándolas a través del móvil llegando incluso a desimantarlas el propio clientes. "Con ello queremos que el cliente sea autosuficiente y evite esperas en las colas", comentan desde Inditex durante la visita organizada a las puertas de su estreno.

Además, las plantas una y dos ofrecerán las colecciones de señora, incorporando en la primera de ellas la nueva sección de 'Cosmética Zara Beauty', con maquilladores y pantallas virtuales. Otra de las novedades del nuevo Zara será que albergará el primer espacio dedicado a lencería.

Esta megatienda además se inaugura en plena era de Inditex, con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva del grupo. Aunque es cierto que se anunció en junio de 2021, con Pablo Isla al frente del grupo. No obstante, no será la única apertura del año. Vendrán otras. En concreto, se abrirán tiendas de Zara en Doha (Catar), Tokio (Japón) y Oporto (Portugal), entre otras.

Stradivarius

Junto a este Zara, Inditex también estrena este viernes una tienda de Stradivarius. Ubicada en el otro lateral y flanqueando uno de los costados del hotel Riu Plaza España, el establecimiento cuenta con una superficie total de 1.240 m2 distribuidas en dos plantas.

Stradivarius de Plaza España.

Cuenta con algunas novedades tecnológicas, pero no todas las que trae Zara ya que es el buque insignia el primero en estrenar cualquier avance. En el caso de Stradivarius, la tienda cuenta con una zona de caja física y de cajas de autocobro, acceso a wifi gratis y una zona online para la recogida de pedidos realizados a través de la web y app.

Asimismo, tiene el Sistema de Gestión Integrada del Stock (SINT), que permite que todo su inventario esté disponible tanto para su venta en tienda como online.

También incorpora el 'Modo Tienda', a través del cual el cliente puede navegar, en web y app, sobre la disponibilidad de producto en tienda en tiempo real, realizar un pedido y recogerlo en ese mismo punto en una hora.

