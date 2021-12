La alta cocina desbanca a las millonarias estrellas de Freixenet por Navidad

Llega la Navidad. Y, con ella, los anuncios en televisión: juguetes, perfumes, cava, turrones… Algunos se han convertido en auténticos clásicos que perduran y perduran en el tiempo. Ahí tenemos desde las famosas muñecas de Famosa que se dirigen al portal, pasando por El Almendro y su vuelta a casa por Navidad. Sin olvidar el repetidísimo “hola, soy Edu, Feliz Navidad” de la extinta Airtel, el “queremos turrón, turrón, turrón” de Antiu Xixona, o el “creo que mi padre es un elfo” de El Corte Inglés.

Es El Corte Inglés, y otros supermercados, quienes están poniendo toda la carne en el asador durante estas navidades. Y la razón está clara: este año, las reuniones familiares volverán a ser las protagonistas tras las restricciones del pasado. De ahí que tanto El Corte Inglés como Aldi, Lidl o Carrefour hayan querido resaltar el espíritu familiar que se fortalece en torno a una mesa.

Buena prueba de ello es el spot de Aldi. En el mismo, un abuelo sólo pide una cosa a los Reyes Magos: celebrar la Navidad con la familia. Una mesa en la que, en el caso de El Corte Inglés, está integrada por los hermanos Torres. Todo un símbolo de la alta cocina, ya que Sergio y Javier tienen dos estrellas Michelin.

No es que los hermanos Torres salgan preparando algunos de los platos que les han hecho tener fama internacional. Ellos, como cualquier otro miembro de la mesa, se limitan a probar los manjares que están sobre la misma. Y destacan la excelente calidad de los productos frescos.

Sergio y Javier Torres no son ni Liza Minnelli, ni Don Jonhson, ni Kim Bassinger, ni Pierce Brosnan. Son algunas de las estrellas de Hollywood que, año tras año, deslumbraban por Navidad en los anuncios de Freixenet. Una luz que se ha ido apagando con el paso del tiempo.

De Liza Minnelli a Meg Ryan

Basta con echar la vista atrás para ver cómo esas burbujas de Freixenet se han ido descafeinando. Hay que remontarse a 1977 para ver a una Liza Minnelli pletórica y exultante protagonizar el primer anuncio que acabaría siendo un clásico por Navidad.

En aquel momento, la actriz norteamericana estaba en lo más alto de su carrera. Cabaret arrasó en taquilla. Y fue la primera invitada al show de la que comenzó a llamarse como ‘burbuja Freixenet’. Una lista donde no faltaron Gene Kelly, Shirley MacLaine, Raquel Welch, Jacqueline Bisset, Paul Newman, Anthony Quinn, Meg Ryan, Demmi Moore, Gwyneth Paltrow…

Ricardo Darín y Michelle Jenner con las 'burbujas' Freixenet.

Eso, en el plano internacional. Porque, en el ámbito nacional, la lista también estuvo integrada por primeros espadas, usando el símil taurino: desde Bárbara Rey pasando por Norma Duval, Miguel Bosé, Plácido Domingo, José Carreras, Mar Flores, Ana Obregón, Antonio Banderas, Nacho Duato, Maribel Verdú, Montserrat Caballé o Penélope Cruz.

‘Burbujas’ que, en ocasiones, formaban parte de un colectivo. Es el caso del equipo de natación sincronizada, la compañía nacional de danza, o el equipo nacional de gimnasia rítmica. Estrellas cuyos últimos brillos fueron dados por Ricardo Darín y Michelle Jenner en 2017.

Freixenet vuelve estar en las casas de los españoles. Nunca se ha ido. Pero, el que durante décadas fue considerado el anuncio de las fiestas navideñas por excelencia, ha vuelto a prescindir de las ‘burbujas’. Es decir, de las estrellas del celuloide y de otros ámbitos culturales y deportivos.

En esta ocasión, además, no sólo muestra las bondades de su cava. De hecho, ‘Carta Nevada’ cumple 80 años. Pero los ‘celebra’ con otros vinos de la casa, no tan espumosos.

Keira Knightley en el anuncio de Chanel.

Que Freixenet no siga con su ‘política’ de contar con las estrellas del momento, no significa que otras marcas no lo hagan. Eso sí, y utilizando una terminología relacionada con los medios de comunicación, lo hacen en diferido.

Ahí están los casos de Julia Roberts, Charlize Theron o Keira Knightley en los anuncios de perfume. Las divas del celuloide siguen apareciendo en la pequeña pantalla anunciando el perfume de Lancome, Dior o Chanel. Pero son los mismos que otros años de atrás. Nada nuevo bajo el sol.

José Andrés en la campaña Alimentos de España.

Con los hermanos Torres en la mesa (no es su única aparición ya que a lo largo del año han hecho otros spots de Donuts o L’Or Espresso), culmina un gran año para los chef en cuanto a anuncios se refiere.

Ahí está el caso de José Andres, y su campaña de Alimentos de España. O el de Estrella Damm. La cervecera, ni corta ni perezosa, reunió a todas las grandes estrellas de los fogones: Dabiz Muñoz, Ferrán Adrià, Joan Roca… así, hasta 42 cocineros. O Ángel León, el conocido como chef del mar, que abrió un debate sobre un nuevo producto de Pescanova: ¿pasta o pescado? Sin olvidar a Karlos Arguiñano, y sus famosos ‘chup chup’ de Avecrem.

