El precio del cordero se dispara un mes antes de Navidad por la demanda de países musulmanes

La mayor producción de corderos se da en primavera, meses en los que España hizo frente en 2020 a su confinamiento domiciliario y, por tanto, cierre del canal Horeca. Los productores tenían exceso de corderos y muchos de ellos "engordaron demasiado" para el mercado nacional.

En una situación normal, esto habría ocasionado que se devaluaran en el mercado español, que demanda un cordero de menor tamaño. Sin embargo, las exportaciones a los países musulmanes se incrementaron significativamente porque para ellos es tradición usar un cordero de más tamaño, según han informado a EL ESPAÑOL-Invertia desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y las Cooperativas Agroalimentarias.

"La venta en países árabes fue nuestra salvación entonces. Ellos quieren animales de más peso", explica la secretaria de Ganadería en UPA Andalucía, Paqui Iglesias. Ahora la demanda del cordero español continúa en países musulmanes. "Les ha gustado. Es un mercado que da muchas garantías de su producción", añade.

"Si me dicen estos precios hace unos años no me lo creo", reconoce Pepe Puntas, el representante de ovino y caprino de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Un punto positivo de este aumento de precios es que también está incidiendo en el ganadero, algo que no siempre ocurre cuando se encarecen los alimentos.

En la carnicería se nota este incremento y un kilo de cordero ha pasado de 16 a 24 euros. El ganadero se ve beneficiado en esta ocasión: ahora recibe un 26% más por un kilo de carne que hace un año. El kilo de cordero ha pasado de 3,24 euros a 4,11 este año, según datos consultados en el Observatorio de Precios de la Junta. Un cordero de 21 kilos ha pasado de venderse en 78 euros el año pasado a costar unos 115 euros, según datos facilitados por UPA-Andalucía. Es decir, está un 47,44% más caro.

El cordero no es el único que se dispara de precio en las vísperas de Navidad. También lo hace el cabrito. Por su parte, los productores confirman que la demanda en España de todo tipo de carnes (cerdo, pollo, ternera, cabrito y bovino) es similar a las de años anteriores. "Ha subido muchísimo el precio del cabrito y el cordero", confirma Paqui Iglesias, a la vez que señala que "no sabemos lo que pasará hasta que llegue la Navidad". Para ella, lo asombroso de este incremento es que, además de en carnicería, también ha repercutido en lo recibido por el ganadero.

El Brexit y la sequía

Las importaciones de cordero en España se han visto reducidas en este 2021 en comparación a otras campañas y, además, el número de cabezas también han bajado. El motivo, las numerosas dificultades a las que hicieron frente los ganaderos con el cierre del canal Horeca durante de la pandemia de la Covid-19.

La de cordero es una carne que se consume principalmente en restaurantes y en eventos sociales, algo que fue difícil durante los meses más duros de la pandemia de la Covid. "Algunos ganaderos no han querido continuar con sus explotaciones y se ha notado la reducción de animales", explican desde UPA-A.

En el caso concreto de Almería, antes de la pandemia había 245.000 cabezas de hembras madre, mientras que en la actualidad cuentan con unas 170.000. Esta reducción también se da en otras provincias.

La sequía extraordinaria a la que hace frente la cuenca del Guadalquivir también influye en la reducción del número de cabezas de ganado. "La primavera fue mala y hay menos corderos que otros años", señala Puntas, quien afirma que si para esos meses se espera un 70% de partos en las hembras, la realidad fue que se registraron un 50% porque la falta de agua influye en los pastos de estos animales y, posteriormente, en su fertilidad.

Otro factor que ayuda a que haya menos cordero este año es la caída de importaciones de países terceros productores de este animal como Nueva Zelanda, a lo que hay que unir el Brexit. "Inglaterra vendía cordero en Europa, pero están teniendo problemas de transporte y nosotros estamos exportando más ahora a Francia, Italia, Alemania y Polonia", argumentan desde Cooperativas Agroalimentarias.

Venta 'online' de cordero

Con la pandemia de coronavirus los ganaderos tuvieron que apostar por reinventarse, ya que se cerraron los restaurantes y se cancelaron todo tipo de celebraciones y eventos sociales. Algunos apostaron entonces por la venta online, las redes sociales y los pedidos a domicilio. Pepe Puntas, además de ser representante de ovino y caprino, pertenece a una cooperativa del norte de Granada a la que le llegó la digitalización con motivo del Covid. "Ahora vendemos al menos un 20% de corderos directamente al consumidor por estas vías", subraya.

A pesar del aumento de su precio, los ganaderos aseguran que, por el momento, mantienen sus ventas en España. Estas Navidades tocará gastar un poco más para no perdernos el cordero de dios que quita el pecado del mundo.

