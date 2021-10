Rodolfo Bastida (Zamora Company): “Tenemos mucha fe en la energía solar y eólica frente a la subida de la luz”

Zamora Company alberga marcas tan conocidas como Licor 43, el pacharán Zoco, el limoncello Villa Massa, o la ginebra Martin Miller. En lo que se refiere a los vinos, sus marcas son Ramón Bilbao, Mar de Frades y Cruz de Alba. Finalizada la vendimia, Rodolfo Bastida, director general de la División de Vinos, atiende a EL ESPAÑOL-Invertia para hacer una valoración de la misma. Y analiza cómo les está afectando la subida de la luz, o del Salario Mínimo Interprofesional, entre otras cuestiones.

“Después de un 2019 positivo, el 2020 fue un mal año para nuestra organización de vinos. Un año de transición”, reconoce Rodolfo Bastida. Y añade: “Somos un conjunto de marcas para las cuales la hostelería es clave. Lamentablemente, ha habido muchos meses de cierres y cierres parciales. En resumen, un año difícil”.

Pero, a mal tiempo, buena cara. “No podemos estar más felices de haber llegado hasta aquí y de haber podido contribuir a la superación de esta maldita pandemia. Si lo llevamos a más detalle, la alimentación se comportó bien y los españoles descubrimos que se puede tomar también vino en casa. Un inicio de tendencia que nos parece magnífico de cara al futuro”, reconoce Bastida.

Una tendencia que traspasó fronteras. Así, en los mercados internacionales, sus vinos continuaron la senda de crecimiento ya trazada con anterioridad. Sobre todo en las referencias más premium.

Una pandemia a la que ha venido a unirse otra, metafóricamente hablando. Y esa no es otra que el incremento del precio de la luz. “La subida está siendo difícil para nosotros, pero no mucho más que para miles de familias. Por eso, no nos quejamos”, afirma el director general de la División de Vinos de Zamora Company.

Oportunidad de cambio

Zamora Company tiene bodegas en La Rioja, Rueda, Rías Baixas y Ribera del Duero. Además de la fábrica de Licor 43 en Cartagena. En determinados momentos del año, como la vendimia, su demanda de energía se incrementa por el uso de equipos de frío, calor o bombas, y otras tecnologías.

“De cualquier manera, perseguimos el mínimo consumo. Hace un tiempo adaptamos las luminarias a modelos de bajo consumo, adquirimos motores más eficientes y, en general, compramos con criterios de ahorro y menor impacto”, concreta Rodolfo Bastida.

Por eso, en la compañía creen que este momento “es una oportunidad para cambiar el modelo energético”. Quieren trasladarse a “entornos más sostenibles” y no basados en combustibles fósiles.

“Tenemos mucha fe en la energía solar y eólica, así que estamos trabajando para adaptar estas tecnologías en nuestros procesos de elaboración. No es algo de lo que podamos obtener resultados de manera inmediata, pero estamos creando la senda”, confirma a este periódico Rodolfo Bastida.

Interior de la bodega Ramón Bilbao en La Rioja.

Desde hace años, uno de sus ejes estratégicos se basa en la toma de medidas de compromiso con el planeta. Por eso, certifican sus vinos desde el punto de vista medioambiental. “Estamos convencidos y comprometidos con la sostenibilidad y, por tanto, con los modelos más sostenibles para la generación de la energía”, sostiene.

De ahí que estén inmersos en varias vías para implantar otro tipo de energías para autoconsumo. “Tenemos algunos viñedos con molinos de producción eólica muy cercanos”, apunta.

Subir precios unos céntimos

Junto al precio de la electricidad, también les está afectando el incremento en otros componentes como las etiquetas, los palets, o las barricas. “Desafortunadamente todo está en ‘subida libre’. Esto nos preocupa. Esperemos que sea algo coyuntural, pero no estamos seguros de que así sea”, se lamenta.

Si la uva está más cara, y el resto de las materias primas también, la consecuencia es clara: “No tendremos otros remedio que subir los precios. Eso sí, será de céntimos”. Aun así, Bastida está convencido de que “no va a repercutir en el consumo. El vino en España tiene una relación calidad precio inmejorable y esto va a seguir así”.

Lo que no les afecta directamente es la subida del SMI. “Ninguno de los salarios que pagamos a nuestros equipos de las bodegas está en ese umbral”, indica.

Respecto a la vendimia ya concluida, el resultado ha sido “muy satisfactorio”. Por ejemplo, en Rueda han tenido verdejos aromáticos “con algo más de maduración de lo habitual por el verano cálido en la zona”.

En Ribera del Duero, el fuerte pedrisco de mayo redujo la vendimia en un 50%. “Aunque apenas han comenzado las fermentaciones, lograremos unos vinos de buena calidad”, reconoce. Mientras que en Rías Baixas “el año ha sido único. Nos hemos hecho con vinos más frescos, un poco más diluidos que el año pasado, muy raciales y muy ‘albariños’”.

Por último, Rioja. Allí es donde se producen sus vinos Ramón Bilbao. Es donde más tarde han terminado “Hemos recolectado unas uvas increibles, equilibradas, con carácter y con una acidez fabulosa para los vinos de guarda. Puede que los vinos de 2021 superen cosechas míticas como las de los años 1970, 2001 y 2015”, concluye.

