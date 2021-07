Gorillas y Dija: las aplicaciones que están consolidando los 'supermercados fantasma' en España

El delivery sigue creciendo y parece que se consolida. Aplicaciones como Gorillas y Dija, que funcionan gracias a las dark stores, acaban de aterrizar en la capital y planean una gran expasión por las principales ciudades españolas.

Las dark stores, tal como se conoce a los 'supermercados fantasma', no son más que una reconversión de tiendas en almacenes para satisfacer exclusivamente la demanda de pedidos online. Es el equivalente a las 'cocinas fantasma' para la entrega de comida. El objetivo es estar lo más cerca del cliente final.

Estos 'super' no están abiertos al público. No hay cajeras. Solo mozos de almacén que preparan pedidos que se han hecho por internet y que recogen bicicletas, motos o camionetas de reparto durante todo el día.

Gorillas

Gorillas, la compañía que ofrece la compra del supermercado a domicilio en 10 minutos opera desde el pasado 15 de junio en los barrios madrileños de Chamberí y Salamanca, pero pretende ir ampliando la red de supermercados en Madrid hasta alcanzar los diez locales y cubrir gran parte de la ciudad.

Sus siguientes aperturas serán en Barcelona este mismo mes de julio, y a continuación en varias localidades de la costa mediterránea y Baleares (Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Marbella, Palma e Ibiza), para acabar el año en entre 10 y 15 ciudades.

El equipo en España está dirigido por Magdalena Szuszkiewicz, hasta ahora directora de estrategia y crecimiento de WeWork en Latinoamérica. Gorrillas nació hace diez meses al calor del crecimiento del ecommerce aupado por la pandemia y ya se ha convertido en un unicornio tras ser valorada en un 1.000 millones de dólares.

Dija

Otra de las startup que basa su negocio en este modelo es Dija, una aplicación británica fundada por dos exdirectivos de Deliveroo, que a finales de 2020 levantaron 20 millones de dólares con el apoyo de Blossom Capital, Creandum e Index Ventures, en una de las mayores rondas en etapa semilla de la historia de Europa.

Dija garantiza al usuario la entrega a domicilio de la compra del supermercado en menos de 10 minutos. Acaba de llegar a Madrid y tiene prevista una gran expansión por España.

Lo que caracteriza a la británica del resto de las startups es que sus repartidores están siempre disponibles hasta las dos de la madrugada. También tiene como garantía que si el pedido no llega en 10 minutos, el cliente recibe tres meses de repartos gratuitos. "Garantizamos que un helado no llegue derretido o que un producto no este a punto de caducar", sostiene a Invertia David Alonso Martinez, responsable del lanzamiento de Dija en España.

Supermercados tradicionales

Los supermercados tradicionales también se han apuntado a este nuevo modelo de reparto y centros tan conocidos como Dia cuentan con 14 tiendas reconvertidas en dark stores. Este servicio está disponible en 440 tiendas y su cobertura alcanza el 90% de la población de las principales ciudades mediante un sitio web y acuerdos con otras plataformas.

El Corte Inglés no se queda atrás y el pasado marzo anunció que transformaría su centro de Eibar en una dark store que funcionará como gran centro de preparación y distribución de pedidos de alimentación para el comercio electrónico que dará servicio tanto a Vizcaya y Álava como Guipúzcoa.

Mientras que en Estados Unidos, Amazon ha sido pionero en el uso de este tipo de establecimientos, que se han extendido los últimos años. La compañía fundada por Jeff Bezos se hizo con la cadena supermercados estadounidense Whole Foods el pasado año, y está convirtiendo todos sus espacios en 'supermercados fantasma'.