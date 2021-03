El Corte Inglés y Dia explotan el boom de las ‘dark stores’ gracias a las ventas ‘online’

En un momento en el que las cocinas fantasma se están poniendo de moda en España -con polémicas incluidas- hay otro formato parecido que está en auge entre supermercados como Dia y grandes distribuidores como El Corte Inglés gracias al boom del ecommerce en plena pandemia. Se trata de las dark stores, tiendas oscuras o tiendas ciegas.

¿Pero qué son exactamente? Las dark stores son un modelo de distribución que diseñaron los supermercados británicos y estadounidenses para buscar la eficiencia en la entrega de comida a domicilio. Este término hace referencia a la reconversión de tiendas en almacenes para satisfacer exclusivamente la demanda de pedidos online.

A nivel internacional, el distribuidor estadounidense Walmart es el mayor exponente de este formato. Y aquí en España, Dia es la cadena de supermercados con más tiendas ciegas. De hecho, ha sido durante la pandemia lo que ha llevado a la empresa a explotar este modelo de negocio.

¿Cómo? En Dia pasaron de tener tres dark stores a tener que cerrar 16 Dia Maxi para poder ofrecer un servicio online debido al aluvión de pedidos que tuvieron en lo peor del principio de la pandemia. No eligieron tiendas pequeñas de la cadena, sino las de formato más grande para poder dar mayor soporte al comercio electrónico.

Actualmente, Dia tiene en España 14 tiendas reconvertidas en dark stores y la compañía ha llegado a acuerdos con una serie de socios para mejorar las entregas de última milla.

Este servicio está disponible en 440 tiendas y su cobertura alcanza el 90% de la población de las principales ciudades mediante un sitio web y acuerdos con otras plataformas.

Además, este modelo, el de reconvertir tus propias tiendas a almacenes cerrados al público (pero gestionando la venta online) acaba con una de las grandes dificultades que tiene abrir tiendas oscuras en grandes centros urbanos: el alto valor y la disponibilidad del suelo, según expertos consultados.

El Corte Inglés

Además de Dia, El Corte Inglés también ha hecho hincapié en este formato durante la pandemia. Y lo ha hecho de distintas maneras, aunque todas ellas englobadas en su plan digital. Por ejemplo, durante el confinamiento, una parte del Bricor de Alcalá de Henares (Madrid) se cerró al público y se usó exclusivamente para preparar pedidos online de alimentación. Así se mantiene aún, de hecho.

Fuentes de la compañía reconocen que tomó como referencia el centro que la empresa tiene semiautomatizado en Coslada para pedidos de alimentación y que se alza como el pionero de sus dark stores.

Fruto del éxito de los centros de Coslada y Alcalá de Henares, poco a poco los cerca de 90 centros comerciales del gigante han usado su ubicación para gestionar los pedidos online que los usuarios han realizado. Aunque en su caso, no han cerrado aposta para estos pedidos, sino que han compartido espacio con la tienda física.

Pero la última evolución la vemos en su centro de Eibar (Guipúzcoa) para desarrollar su primer gran proyecto de innovación digital, donde ha creado la primera dark store de Euskadi. Se trata de un gran centro de preparación y distribución de pedidos de alimentación para el comercio electrónico, que dará servicio a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

Mención especial también hay que hacerle a una de sus últimas remodelaciones. En concreto, a la del centro comercial de Guadalajara, reconvertido a outlet. Este, que no cerrará sus puertas, también tiene un espacio exclusivo para la preparación de pedidos online. No obstante, en este caso no estamos hablando de una dark store en la práctica.

Casos parecidos

Mercadona también tiene sus propios puntos ciegos para la gestión de los pedidos online. Estamos hablando de las colmenas de Valencia, Barcelona y Madrid. Esta última estrenada en plena pandemia.

Y dentro del sector de la distribución, hay otros ejemplos de tiendas ciegas como las que tiene Telepizza para sus pedidos a domicilio o el caso de Papa John’s, que va un poco más allá y se ha metido de lleno en las dark kitchens en Málaga tras firmar un acuerdo con Booh! para abrir en este formato.