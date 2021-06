Wow, el proyecto de Dimas Gimeno, coge forma: su primer centro tendrá dos plantas para restauración

La Gran Vía madrileña verá nacer un nuevo proyecto a finales de año. Se trata de WOW, una nueva plataforma omnicanal con la que Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, busca revolucionar el sector del retail en España. El proyecto, se divide en dos fases: una digital y otra física. Esta última supondrá la apertura de una tienda en el emblemático edificio del antiguo Hotel Roma, construido en 1911, y añadirá dos plantas dedicadas a la restauración, según ha podido saber Invertia.

“Se va a seguir una dinámica muy experiencial en las dos plantas de restauración”, según cuentan fuentes de la empresa. Así, WOW tiene previsto invitar a chef de reconocido renombre (incluyendo estrellas Michelin) que convivirán con restaurantes invitados y experiencias de música en directo a través de conciertos o dj sessions.

La parte gastronómica, que se ha cerrado recientemente, está llamada a ser una de las más importantes y destacadas del proyecto WOW. Además, cambiará cada cierto tiempo para permitir que las experiencias se conviertan en únicas y exclusivas.

Edificio de WOW en Gran Vía 18.

Esta formará parte de los siete pisos con los que cuenta el edificio. La primera planta, por ejemplo, estará dedicada a la tecnología. También habrá un apartado de belleza a modo de laboratorio beauty y otro más de tendencias con las marcas más populares de redes sociales como Instagram. Asimismo, contará con otro apartado dedicado a la moda española a través de un acuerdo con Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La oferta de productos de este espacio físico disruptivo cambiará su puesta en escena periódicamente con una propuesta comercial que prioriza la novedad y el factor sorpresa.

Concepto digital

Pero que nadie espere encontrar la típica tienda porque según cuentan desde la empresa a Invertia va a ser algo parecido “a un Instagram digital conectado con un marketplace y muchas pantallas interactivas” donde el consumidor podrá vivir otro tipo de experiencias.

Por eso será muy importante la parte digital del proyecto WOW, que lideran Dimas Gimeno, Hugo Cortada y Rafa Medina. En la parte digital la plataforma acogerá productos de moda, tecnología, ocio, belleza, deco y gastronomía. Estos serán exclusivos y seleccionados por los editores y expertos de WOW.

“WOW va a ser algo muy innovador. Tiene varios ingredientes que lo van a hacer único: primero porque nace on y off. No hay muchos proyectos en el mundo que tengan la oportunidad de nacer desde cero en los dos canales simultáneamente. Esto le da una forma de relacionarse con el cliente muy distinta”, explica a Invertia su fundador, Dimas Gimeno.

El directivo avanza que el marketplace tendrá entre 300 y 400 marcas altamente seleccionadas. En la extensión física, habrá alrededor de 70 marcas que rotarán en lifestyle, moda, ocio, tecnología y belleza.

“La clave es qué marcas. No queremos segmentar por precios, queremos las que nadie tiene, las más chulas y novedosas y ofreciéndoles su primera experiencia física tienes un concepto de retail que nadie tiene. La clave está en entender las marcas que quiere la gente pero que nadie sabe dónde están o que sólo se pueden comprar en digital”, apunta a Invertia.

Gimeno no apunta a ninguna generación de público en especial a la que dirigirse, sino que se centra en los early adopters (primeros clientes) de cualquier grupo de edad. ”Los que quieren estar a la última, que quieren conocer los últimos productos que salen en el mundo de todas las categorías que a ellos les interesan, no necesariamente hay que ser milenial ni nativo digital”, sentencia.