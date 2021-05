Lidl se dota de nuevas herramientas para retar a Mercadona en el ‘asalto’ al trono de los ‘super’

Mercadona lo tiene claro. Su política es la de ‘Siempre precios bajos’ desde el año 1997. Por eso, no hace campañas ni promociones. Todo lo contrario que Lidl. Desde el arranque de 2021, las campañas de la enseña alemana donde el precio es el protagonista no han parado de fluir.

Así, bajó en enero, y de forma permanente, el precio a más de 360 artículos. Descuentos que han llegado hasta el 50%. ‘Empieza el ahorro’, que así se llamó la campaña, iba a suponer para sus clientes un ahorro por encima de los 10 millones de euros según sus estimaciones.

Una política que ha permitido a Lidl desbancar a Dia en la tercera posición por cuota de mercado. Por encima, están Carrefour y Mercadona. Para mantener ese puesto, está poniendo toda la carne en el asador en cuanto a promociones. Y no hay nada mejor que compararse con el número uno para conquistar nuevos clientes.

El otro súper

Tanto en cartelería, como en televisión, Lidl lanzó su promoción ‘Ahorra más de 15 euros llenando tu carro’. En uno de ellos (el más grande, y que cuesta 86,77 euros), aparece su nombre. A su lado (y más pequeño, y con un coste de 101,98 euros), otro identificado con el nombre ‘el otro súper’. Casualidades de la vida, esas palabras estaban escritas con el mismo tipo de letra del logotipo de Mercadona, y el mismo color.

Por si alguien tenía dudas de que Lidl estaba poniendo en relación el precio de sus artículos con los de Mercadona, en el anuncio de televisión los productos de la cadena de Juan Roig estaban pintados de verde. Nada de etiquetas originales. También el cartel decía que la compra había sido realizada en ‘dos tiendas de dos cadenas líderes’. Y, el líder, es la firma valenciana.

“Mercadona no va a entrar en la guerra de precios”, dijo Juan Roig en la rueda de prensa de presentación de resultados. Es un hecho que está sobre la mesa. Y no sólo por la táctica desplegada por Lidl. Otras firmas también están llevando a cabo promociones como el 3x2, o descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.

A Lidl le gusta jugar mucho con el lenguaje. Así, sin citar directamente, se compara con los competidores. Básicamente, con Mercadona. Lo ha vuelto a hacer con su nueva campaña: ‘¿Tú quieres lo mismo cada día? Marca la diferencia’.

Variedad

“Estamos muy orgullosos de esas cosas que otros súper no pueden ofrecerte”, dice una voz en off. Para, a continuación, un empleado de Lidl decir que “aunque les encantaría”. Y pone como ejemplo la app Lidl Plus.

Una aplicación en la que el consumidor puede descubrir “descuentos y sorpresas inesperadas cada día”. Sorpresas como sorteos y premios, el folleto, o Lidl Pay (que ofrece la opción de pagar con el móvil). También ofrece al usuario beneficios alternativos en lo que denomina como marcas amigas como el Zoo Aquarium de Madrid o Faunia.

La app de Mercadona carece de sorteos y de premios. Tampoco tiene ‘amigos’. Sólo permite hacer la compra. Y, de momento, el servicio está disponible en algunas zonas de Valencia, Barcelona, Madrid y algunas poblaciones de Alicante.

Además, el anuncio de Lidl pone el énfasis en que, en sus pasillos, se pueden encontrar no sólo los productos de aquí, sino también los mejores sabores del mundo, productos para veganos, hasta “llevarte desde un cuenco hasta lo último en bricolaje”.

Menos plástico

La cadena alemana suele hacer campañas específicas relacionadas con otros países. Mercadona, no. Aunque sí tiene artículos elaborados fuera de España. Y, respecto a los cuencos y al bricolaje, está claro que Mercadona no los trabaja.

Uno de los aspectos en los que más hincapié está poniendo Mercadona es en la reducción de plásticos. Hace un año presentó su estrategia 6.25. De cara a 2025, quiere reducir un 25% su uso, que sus envases sean de plástico reciclado, y reciclar todo el residuo plástico.

Lidl también ha recalcado en su anuncio que va a reducir el plástico en sus envases. Como Mercadona. Asimismo, le van a quitar la sal y el azúcar a sus recetas. Algo que, a través de diferentes redes sociales, ha sido puesto en tela de juicio por los usuarios de Mercadona en algunos de sus artículos.

“Es curioso. Puede que ser como somos haga que nuestros pasillos nunca sean los mismos. Pero tú quieres lo mismo cada día”, concluye el anuncio de Lidl. Otra indirecta a Mercadona. Precio, tecnología y productos. Tres desafíos de Lidl a Mercadona. Habrá que esperar a la próxima campaña para ver por dónde irán los tiros de Lidl respecto al ‘otro súper’.

Dado que Juan Roig indicó que van a trabajar para mejorar la calidad de algunos de los productos Hacendado, quizás la cadena alemana lo tenga apuntado en su agenda para su próxima campaña. De hecho, en el pasado, puso de moda el lema ‘no se engañe, la calidad no es cara’.