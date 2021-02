Un juzgado ordena a Covirán a convocar una asamblea extraordinaria en mayo a solicitud de sus socios críticos

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha ordenado a Covirán a convocar una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 20 de mayo donde se votará la propuesta -impulsada por los socios críticos- de revocación de los miembros del Consejo Rector. No obstante, aún no es firme ya que la cadena andaluza ha interpuesto un recurso.

Esta orden llega por la solicitud de un grupo de socios críticos con la gestión de Covirán agrupados en la plataforma ‘Nos duele Covirán’. Hace casi un año exigieron la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para designar una nueva dirección. Estos denuncian ciertas “irregularidades contables” y “acciones no legítimas” llevadas a cabo por la directiva.

No obstante, la Covid obligó a posponer dicha asamblea. Pero el pasado 18 de octubre la Asamblea General de Covirán aprobó “por amplia mayoría” las cuentas anuales del ejercicio 2019, respaldando con ello la gestión del Consejo Rector y de la presidenta y consejera delegada del Grupo, Patro Contreras. Además, la cooperativa terminó con la división interna con la expulsión de dos de los socios críticos.

Recurso de Covirán

Esta última es una de las razones por las que Covirán interpuso ayer un recurso en el que determina que la asamblea extraordinaria, a su juicio, “carece de sentido”. Argumenta que ya se celebró una asamblea ordinaria con posterioridad a esa petición donde los socios ya dieron su apoyo al Consejo Rector de manera explícita.

“Es evidente que si existiera un volumen relevante de socios que quisiera cesar al actual Consejo Rector, no se habría aprobado su gestión por 151 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones”, se detalla en el recurso interpuesto por Covirán y al que ha tenido acceso Invertia.

En segundo lugar, recuerdan que “la petición de esa asamblea extraordinaria se realizó con al menos 80 firmas presuntamente falsificadas” de las 270 presentadas.

Este hecho, que está siendo investigado por la vía penal, supuso que algunos de los socios fueran expulsados en Asamblea Ordinaria. “Sin esas firmas presuntamente falsificadas, la petición de Asamblea Extraordinaria no llegaría al 10% necesario para que prosperase la petición”, aseguran.

Además, desde la cadena advierten de “la mala fe con que actúa la parte actora en este momento procesal, y el abuso de derecho que supone mantener la petición de convocatoria con el único propósito de causar daños económicos a Covirán, por los gastos que se derivan de la celebración de una asamblea con las circunstancias que concurren”.

Por todo ello, en Covirán confían plenamente en que el recurso prosperará y finalmente la asamblea no se llegará a celebrar. Por su parte, la plataforma de socios críticos hace un llamamiento a todos los socios a participar en dicha convocatoria. No obstante, todo queda en manos de que el recurso prospere o no.