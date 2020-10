El drama de la hostelería: uno de cada tres bares en España desaparecerá por la Covid

Hoy, 13 de octubre, se celebra el Día de la Hostelería. Un día de celebración que en realidad se ha convertido en un momento de reivindicación del sector, muy afectado por las restricciones aplicadas para contener la expansión del coronavirus. Tanto que, la caída del 50% de la facturación y un otoño complicado han llevado a bares y restaurantes al límite.

Desde Hostelería de España se calcula que cerca de 100.000 de los 300.000 bares y restaurantes en España podrían desaparecer al finalizar el año. “Lo que reclamamos en un plan de salvación a la hostelería. Uno de cada tres establecimientos o no ha levantado la persiana o la tendrá que bajarla”, alerta el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, durante su intervención en un encuentro virtual organizado por Makro.

“Estamos en cifras de en torno al 50 o 55% del nivel de facturación con respecto al año anterior. El verano ha ido mal. Hay muchas empresas a pérdidas. Hace que el panorama a corto plazo sea muy complicado”, asegura. Y pone a Madrid como ejemplo, ya que ahora no supera el 30% de ventas con respecto a la cifra del año pasado.

Con este panorama, Yzuel afirma que “no sabemos la capacidad de aguante”, y denuncia la demonización del sector. “El otoño pinta muy mal. Lo estamos viendo en Madrid y Navarra, donde no se confina sino que se cierra la hostelería a las 22:00 horas de la noche. Se nos limita hasta las terrazas y no lo entendemos”, critica.

Plan de rescate

En este sentido, tanto desde Hostelería de España, como desde empresas como Makro o desde la propia CEOE han unido sus voces para pedir un plan de salvación para un sector que aporta el 6,2% del PIB y que da empleo a miles de trabajadores, siendo además, de gran importancia para el turismo.

“Esos 100.000 establecimientos van a cerrar porque no tenemos ninguna ayuda. Espero que finalmente lleguen las ayudas porque si no va a ser un desastre”, reclaman desde el sector. De hecho, se sienten ignorados por el Gobierno al no incluirles en sus planes de reconstrucción y complicar la extensión de los ERTE.

“Es importante que se apoye al sector y a las empresas para que se vaya recuperando la actividad y para cuando se recupere siga siendo un sector importante”, asegura Marta Blanco, presidenta CEOE Internacional y del Consejo de Turismo de CEOE. Así, reclama que los fondos europeos “deben contribuir al turismo, para que la hostelería sea fundamental”.

Concienciación

Por otro lado, más del 73% de los españoles considera que la hostelería es poco o nada responsable de los rebrotes en España, según los datos del 'Estudio Makro sobre Hostelería y Consumidor'.

El informe señala que el 85% de los encuestados les gustaría poder echar una mano a la hostelería española en estos tiempos tan difíciles, mientras que un 58% reconoce que echó en falta poder acudir a bares y a restaurantes durante el confinamiento. Así, 3 de cada 4 españoles afirma estar desaseando que pase esta crisis para acudir más a menudo a los establecimientos hosteleros.

De las medidas adoptadas en estos meses de pandemia, cerca del 80% considera muy importante el incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección, seguido por las garantías como el control de la distancia de seguridad en el establecimiento (más del 71%), cumplir el aforo máximo (más del 56%) y seguir un protocolo de seguridad entre el personal (cerca del 50%).

El Observatorio también destaca que cerca del 87% de los españoles considera positivo que, una vez superada la pandemia, se mantengan todos los avances digitales en la hostelería, como las cartas/menús y medios de pago digitalizados.