La reconversión de Ikea: de repartir comida a amueblar los nuevos hogares y oficinas

Cuando llegó el estado de alarma Ikea cerró sus tiendas físicas manteniendo únicamente el canal ‘online’. Durante este tiempo, la firma sueca ha aplicado un ERTE como la mayoría de empresas y ha tenido que tirar de ingenio para seguir ofreciendo sus productos mientras diseña la ‘nueva normalidad’ de casas y oficinas ligada a los cambios en su propia estrategia en España.

La compañía centrará su futuro post-Covid en los nuevos formatos para acercarse a un consumidor que valora mucho más la proximidad. La mayoría de sus tiendas están ubicadas en parques o centros comerciales, excepto dos tiendas urbanas en Madrid y una veintena de Ikea Diseña.

Este último formato consiste en tiendas pequeñas de unos 100 metros cuadrados, en los que se asesora a los clientes con recreaciones virtuales para redecorar su casa. Así que además de las ventas por Internet, “apostamos por la experiencia física y otra en los hogares para transmitir el concepto de la tienda en las casas de la gente”, señaló el country food manager, Carlos Cocheteux, en un encuentro online junto a Mercadona y Consum.

'Nueva normalidad'

Ikea tendrá un papel muy importante en la 'nueva normalidad', especialmente en los hogares españoles y más teniendo en cuenta que la mayoría de ellos cuenta con uno o varios muebles de la empresa; por no decir que algunos parecen escaparates de la firma. Por eso, desde la compañía están preparándose para “un cambio de tendencia en los productos que vamos a tener en función de cómo vivíamos”, señalan.

Eso quiere decir que, por ejemplo, los hogares y oficinas tenderán a tener mobiliario que implique menos contacto, como grifos que funcionen por movilidad y las casas, por ejemplo, se adaptarán al teletrabajo.

De hecho, durante el confinamientos las ventas de mobiliario para trabajar en casa -como sillas de oficina- se han disparado. Aunque en este sentido, Ikea asegura que "seguirá democratizando el mobiliario con precios bajos y calidad”.

Y en el apartado de alimentación, la compañía también ha sufrido cambios derivados del Covid. A finales de abril, Ikea firmó un acuerdo con Just Eat para que los usuarios puedan pedir a domicilio los productos de su tienda de alimentación sueca. Algo que ya funciona -junto al take away- y que formará parte del futuro de la tienda de decoración en España.

Este servicio incluye los productos Ikea Food que habitualmente están a la venta, a elegir entre una oferta de más de 80 artículos que incluye sus icónicas albóndigas suecas, el salmón o el codillo.

Apuesta por el ‘online’

La multinacional sueca ha mantenido activa su tienda online, habiendo incluso reconvertido sus tiendas en centros temporales de logística para poder dar respuesta a la demanda, y se ha reinventado con un nuevo servicio de venta telefónica nacido entre la necesidad del confinamiento.

De hecho, ha registrado un incremento del 400% en las ventas online durante el periodo en el que han estado cerradas sus tiendas en España. No obstante, en la nueva normalidad “no se mantendrán los niveles del Covid, pero serán más altos que de normal”, afirma Carlos Cocheteux.

Cambios en sus tiendas

Esta semana, Ikea ha iniciado la reapertura de forma escalonada de algunas de sus tiendas en España, concretamente, de las localizadas en zonas que pasan a la fase 2, y ha cancelado el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que que afectaba a 8.725 empleados, reincorporando a la totalidad de su plantilla a pesar de no estar 100% operativa.

En esta reapertura de tiendas también hay cambios. Desaparece su tradicional bolsa amarilla y los clientes realizarán sus compras mediante carritos o la 'bolsa azul', que después se llevarán a casa.

Por otro lado, la compañía se ha visto obligada a retroceder en su apuesta por la sostenibilidad y el medioambiente a pesar de eliminar desde el 1 de enero todos los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, han vuelto a las monodosis en alimentación “porque a la gente el producto a granel no le da seguridad”, señalan.

Y, además, la multinacional ha diseñado un protocolo específico para la prueba por parte de los clientes de artículos como colchones, almohadas o camas, dentro del cual se establece el uso de protectores especiales y productos desinfectantes.