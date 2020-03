Primark anuncia un ERTE por fuerza mayor para más de 7.000 empleados en España

La cadena textil Primark ha anunciado la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) para todo su personal de tiendas (más de 7.000 trabajadores) por fuerza mayor debido al impacto del coronavirus en su negocio, según confirman a Invertia desde CCOO.

La dirección de Primark ha comunicado esta decisión durante la reunión del Comité Intercentros celebrada este mediodía, y ello a pesar de las solicitudes de CCOO de “mantener a la plantilla con el disfrute de licencia retribuida hasta que las tiendas retomen su actividad”.

En el ERTE, que se aplicará desde el 15 de marzo, la empresa completará la prestación por desempleo hasta el 100% del salario mensual hasta el 31 de marzo. No se descontará de las pagas extras la cantidad que pertenezca al tiempo que los contratos de trabajo queden suspendidos.

Asimismo, no se descontarán los días de vacaciones por el tiempo que los contratos de trabajo queden suspendidos y las vacaciones no disfrutadas por la crisis se acordarán de nuevo con la dirección de las tiendas.

Primark convocará al Comité Intercentros en las próximas semanas para tratar las condiciones del ERTE en el periodo del 1 de abril hasta que las tiendas puedan retomar su actividad.

Desde el sindicato reclamarán que "las garantías respecto al salario, así como al devengo de las pagas extras y vacaciones, se extiendan al menos hasta el 11 de abril", toda vez que el Gobierno ya anunciado la prórroga del estado de alarma.

Cierre de tiendas

Esta decisión se produce justo después de que la matriz de la compañía, Associated British Foods (ABF), anunciase el cierre de 376 establecimientos en 12 países. Primark cifra en 650 millones de libras esterlinas (708 millones de euros) las pérdidas en ventas netas cada mes tras el cierre este fin de semana todos sus establecimientos en el Reino Unido como parte de las medidas de contención de la pandemia del coronavirus.

Cabe recordar que el pasado 13 de marzo, Primark comenzó a cerrar tiendas en Madrid, La Rioja y País Vasco; y el sábado hizo lo propio con las restantes en toda España, donde cuenta con 47 establecimientos siendo el de Gran Vía (Madrid) su mayor icono.

Tras esta medida, comunicó a sus empleados que “harían frente al coste de la misma” y no aplicará un ERTE -igual que ha garantizado Inditex-. No obstante, los sindicatos no descartaban que desde la dirección en Dublín (Irlanda) cambiaran de opinión. Y así ha sido finalmente. La compañía ha decidido aplicar un despido temporal.