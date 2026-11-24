Según el consorcio, The Wave mejorará la movilidad en una región de rápido crecimiento, facilitará el acceso al empleo, la educación y servicios esenciales, y generará oportunidades para residentes locales, empresas y negocios de las Primeras Naciones.

Qué beneficios concretos dice que aportará The Wave a la Sunshine Coast y a quiénes afectará

El proyecto incorpora la instalación de sistemas de telecomunicaciones, tracción eléctrica, catenaria e integración de sistemas para la operación de la nueva línea y las estaciones.

Las obras principales están previstas para iniciarse a comienzos de 2027, pero esa fecha está condicionada a la obtención de las aprobaciones ambientales del Gobierno australiano.

¿Cuándo comenzarán las obras principales y de qué dependen esas fechas?

La fase 2 incluye una nueva línea ferroviaria doble de aproximadamente siete kilómetros, un túnel doble de cerca de un kilómetro bajo Little Mountain, dos estaciones nuevas en Aroona y Birtinya, un patio de estacionamiento en Birtinya y obras civiles, viales y de servicios públicos.

El consorcio SunLinQ, con filiales de Cimic (CPB Contractors y UGL), BMD y GS Engineering & Construction, ha sido adjudicatario del contrato de diseño y preconstrucción del paquete Greenfield Stage 2 de The Wave. El contrato abarca diseño, planificación e investigaciones de campo previas a las obras principales.

El objetivo final de la infraestructura es mejorar la movilidad y conectividad en la Sunshine Coast, impulsando el acceso al empleo, la educación y los servicios locales.

El proyecto prevé iniciar sus obras principales a comienzos de 2027, sujeto a las pertinentes aprobaciones ambientales del Gobierno australiano.

La obra contempla la creación de siete kilómetros de doble vía entre Caloundra y Birtinya, la construcción de un túnel doble de un kilómetro, dos nuevas estaciones y un patio de estacionamiento.

SunLinQ, consorcio participado por las filiales de Cimic (ACS) CPB Contractors y UGL, se ha adjudicado el diseño y la preconstrucción del proyecto ferroviario The Wave en Queensland, Australia.

El consorcio SunLinQ, integrado por CPB Contractors y UGL, ambas filiales de Cimic, junto con BMD y GS Engineering & Construction, ha sido adjudicatario del contrato de diseño y preconstrucción de The Wave Stage 2 Greenfield Package, en Queensland, Australia.

El proyecto extenderá la conexión ferroviaria entre Caloundra y Birtinya, en la Sunshine Coast, y prevé iniciar las obras principales a comienzos de 2027, sujeto a las aprobaciones ambientales del Gobierno australiano.

La segunda fase de The Wave creará una nueva línea ferroviaria de doble vía entre Caloundra y Birtinya, con una longitud aproximada de siete kilómetros. El proyecto incluye un túnel doble de cerca de un kilómetro bajo Little Mountain, dos nuevas estaciones en Aroona y Birtinya, un patio de estacionamiento ferroviario en Birtinya y obras civiles, viales y de servicios públicos.

También contempla la instalación de sistemas ferroviarios, como telecomunicaciones, tracción eléctrica, catenaria e integración de sistemas.

La iniciativa busca mejorar la movilidad en una de las regiones de mayor crecimiento de Australia y facilitar el acceso al empleo, la educación y los servicios esenciales.

El consejero delegado de CIMIC Group, Jason Spears, destacó que The Wave fortalecerá la conectividad, apoyará a las comunidades en crecimiento y dejará un legado duradero para la Sunshine Coast.

Por su parte, el director general de CPB Contractors, Craig Nuttall, subrayó la experiencia de la compañía en grandes proyectos ferroviarios y de transporte en Queensland, así como su compromiso con una ejecución segura, eficiente y sostenible.

El consorcio SunLinQ trabajará con el Departamento de Transporte y Carreteras de Queensland y Queensland Rail en el desarrollo detallado del diseño, la planificación y las investigaciones de campo.

La empresa destaca que el proyecto generará oportunidades para residentes locales, empresas y negocios de las Primeras Naciones, con beneficios sociales, ambientales y económicos a largo plazo.