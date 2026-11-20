Requiere dejar de adjudicar solo por precio y ponderar la calidad y la capacidad técnica; además pide permitir la actualización de precios en contratos largos para compensar el encarecimiento de materiales y adaptar las reglas para obras con mucha mano de obra.

¿Qué cambios concretos en la contratación pública reclama la patronal para mejorar la conservación de infraestructuras?

La CNC critica que primar casi exclusivamente el precio impide valorar calidad y capacidad técnica, lo que retrasa o impide adjudicaciones y dificulta la ejecución; también denuncia la práctica de recurrir a medios propios de la Administración que reduce la actividad del sector privado.

¿Qué problemas detecta la CNC en el sistema de contratación pública y cómo afectan a las obras?

Fernández Alén pide aprobar unos nuevos Presupuestos que recojan las necesidades reales y usar colaboración público-privada para financiar obras, además de reformar la contratación pública para facilitar la ejecución efectiva de los proyectos.

¿Qué medidas propone Pedro Fernández Alén para que las promesas de inversión no se queden en anuncios?

La CNC sostiene que la falta de mantenimiento continuado ha dejado vías y sistemas de seguridad en peor estado, y que los accidentes de Adamuz y Urda han puesto de manifiesto esas carencias. Según su presidente, las infraestructuras requieren revisiones y reparaciones constantes tras su construcción para garantizar la seguridad.

¿Por qué la CNC cree que hace falta invertir más en conservación de infraestructuras tras los accidentes ferroviarios?

La CNC pide que la calidad pese al menos un 30% en las licitaciones públicas y que los contratos permitan actualizar precios ante el encarecimiento de los materiales.

La patronal reclama aprobar nuevos Presupuestos Generales, recurrir a la colaboración público-privada y reformar el sistema de contratación pública para evitar adjudicaciones centradas únicamente en la oferta más barata.

El presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, advierte de que el déficit acumulado de inversión exige un mantenimiento constante y permanente que vaya más allá de las promesas de la campaña electoral.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) denuncia que el mantenimiento de las infraestructuras solo ha entrado en el debate político tras dos tragedias ferroviarias con 115 fallecidos.

Tras años de falta de atención, las infraestructuras españolas han pasado de estar en un segundo plano a convertirse en protagonistas de la campaña electoral. Han tenido que producirse dos tragedias ferroviarias, con 115 fallecidos, para devolver su mantenimiento y conservación al centro del debate político.

Y es que con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, llegan las promesas millonarias. Los partidos anuncian grandes inversiones para mejorar unas infraestructuras que, según denuncia la construcción, llevan años arrastrando un déficit de inversión.

Así lo ha advertido Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), durante la jornada 'Conservar para avanzar. La longevidad de las infraestructuras como inversión estratégica', celebrada este viernes.

La patronal lamenta que hayan tenido que morir 115 personas para que los partidos vuelvan a preocuparse por el estado de las infraestructuras y advierte que las promesas millonarias no servirán de nada si no se garantiza su mantenimiento y se corrigen los problemas que dificultan la ejecución de las obras.

Los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Urda (Toledo), el 28 de octubre, han puesto en cuestión el estado de las vías y los sistemas de seguridad, obligando a los partidos a mirar hacia unas infraestructuras cuya conservación, según denuncia la CNC, lleva años sin recibir la atención necesaria.

Pero el problema va mucho más allá del ferrocarril. La patronal advierte de que España acumula necesidades de inversión en sus redes de transporte y otras infraestructuras esenciales. Y no se trata únicamente de levantar nuevas obras, sino de evitar que las existentes se deterioren.

Fernández Alén explica que tras construir una carretera, un puente o una línea ferroviaria la inversión no ha terminado. Estas infraestructuras necesitan revisiones, reparaciones y mejoras constantes para mantener su capacidad y garantizar la seguridad de quienes las utilizan.

En cambio, la CNC denuncia que esta conservación no ha ocupado el lugar que debería entre las prioridades políticas. Una falta de atención que ahora contrasta con los anuncios de inversión que se suceden a pocos días de las elecciones.

Ante esta situación, Fernández Alén reclama la aprobación urgente de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que permitan recoger las necesidades de inversión en infraestructuras. También plantea recurrir a la colaboración público-privada para financiar parte de las actuaciones necesarias.

No basta con invertir

Desde la patronal aseguran que aunque se anuncien grandes cantidades de dinero, eso no significa que las obras vayan a salir adelante.

En esta línea, Fernández Alén señala directamente al sistema de contratación pública. La CNC considera que los procedimientos actuales dificultan la adjudicación y ejecución de proyectos, lo que puede impedir que las inversiones anunciadas se traduzcan en mejoras reales.

Y no se trata de una advertencia nueva. La patronal lamenta que la construcción lleve años denunciando los problemas de la contratación pública y reclamando reformas sin encontrar soluciones en España. Tanto es así que ahora la CNC mira a Europa para intentar corregir unas deficiencias que, según advierte, dificultan la ejecución de las obras.

Por ello, reclama cambios en las reglas con las que las administraciones contratan las obras.

Una de sus principales exigencias pasa por dejar de adjudicar los proyectos dando tanta importancia a la oferta más barata.

La CNC defiende que el precio no puede ser el único factor determinante. También deben tenerse en cuenta la calidad de los trabajos, la capacidad técnica de las empresas y las características de cada infraestructura.

De hecho, la reforma europea de contratación pública que se encuentra en negociación contempla que la calidad represente al menos el 30% de la valoración de las ofertas. Un porcentaje que se elevaría al 50% en los contratos que requieren mucha mano de obra.

Con ello, la patronal pretende evitar que las administraciones elijan una empresa únicamente porque ofrece el presupuesto más barato, sin dar suficiente importancia a la calidad de los materiales, la duración de las obras o su seguridad.

Y es que a este problema se suma el encarecimiento de los materiales. La patronal pide que los contratos de larga duración puedan actualizar sus precios para evitar que las subidas de costes dificulten la ejecución de las obras.

También cuestiona el recurso excesivo a los medios propios de la Administración. Es decir, que las administraciones encarguen trabajos a sus propias entidades en lugar de contratar empresas privadas porque, según denuncia la patronal, esta práctica limita la actividad del sector y absorbe trabajadores que también son necesarios para sacar adelante otros proyectos.

Más allá de las elecciones

La construcción reclama que las inversiones no se queden en anuncios y que existan condiciones para convertirlas en obras.

Con las urnas a la vuelta de la esquina, la CNC pide que la conservación de las infraestructuras deje de depender del calendario político.

Su presidente insiste en que el mantenimiento debe convertirse en una prioridad permanente, al margen de quién gobierne.

Y advierte de que las necesidades no harán más que aumentar. El crecimiento de la población, las nuevas demandas de transporte y los efectos del cambio climático obligarán a adaptar unas redes que necesitan seguir funcionando durante décadas.

Porque el deterioro de las infraestructuras no sólo afecta a su funcionamiento. También puede terminar dañando la confianza de los ciudadanos en las administraciones responsables de garantizar su seguridad.

"El estado de nuestras infraestructuras también es un elemento esencial para la confianza de los ciudadanos en las instituciones y para la propia salud de nuestro sistema democrático", sentencia Fernández Alén.