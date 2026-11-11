ACS gana 789 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 21% más

Significa que las adjudicaciones superan la facturación, con pedidos por 56.228 millones, lo que indica pipeline sólido y respaldo a la generación de ingresos futuros; ofrece mayor visibilidad para cumplir objetivos de crecimiento.

¿Qué significa para los inversores el aumento del ratio book-to-bill a 1,4 veces en ACS?

Turner fue la principal contribución al resultado del grupo: sus ventas crecieron 23% y su EBITDA alcanzó 905 millones, un aumento del 41% interanual.

¿Qué papel ha tenido Turner en los resultados de ACS hasta septiembre de 2026?

Los centros de datos han incrementado la cartera del grupo hasta cerca de 26.000 millones, con un crecimiento interanual del 94%, y han sido la principal fuente de adjudicaciones para Turner y Cimic.

¿Cómo han impulsado los centros de datos el crecimiento de ACS en 2026?

Ya supone más de dos años de ventas y ofrece visibilidad de ingresos futuros; además facilita adjudicaciones y planificación financiera.

¿Qué consecuencias tiene para ACS que su cartera llegue a 110.994 millones de euros?

El beneficio neto subió a 789 millones por el aumento del EBITDA y mejores márgenes en Turner y la Ingeniería y Construcción; el EBITDA del grupo se situó en 2.506 millones, un 13% más.

¿Por qué ha crecido el beneficio neto de ACS un 20,5% en los primeros nueve meses de 2026?

La filial estadounidense Turner se mantiene como el principal motor del grupo, elevando su EBITDA un 41% hasta llegar a los 905 millones de euros.

La cartera de proyectos logró un récord histórico de 110.994 millones de euros, impulsada especialmente por el auge en la construcción de centros de datos.

Las ventas del grupo alcanzaron los 41.262 millones de euros, con un crecimiento del 14% ajustado por tipo de cambio gracias al buen rendimiento de todas sus actividades.

ACS obtuvo un beneficio neto de 789 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que representa un incremento del 20,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

El grupo ACS se ha anotado un beneficio neto de 789 millones de euros en los primeros nueve meses del año. La cifra supone un incremento del 20,5% respecto al mismo periodo del 2025 que se eleva al 21,3% tras ajustar los efectos del tipo de cambio.

Si se excluye el resultado extraordinario registrado en 2025, el beneficio neto ordinario del grupo aumentó un 35%, en línea con el límite superior del objetivo de crecimiento para 2026.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) del Grupo alcanzó los 2.506 millones de euros, un 13% superior que en el mismo periodo de 2025. Destaca el fuerte crecimiento de Turner y de la actividad de Ingeniería y Construcción, con una mejora de sus márgenes operativos.

Por su parte, el beneficio ordinario de explotación (EBIT) se situó en 1.807 millones de euros, un 20,7% más que el año anterior (21,2% ajustado por tipo de cambio).

Las ventas del Grupo ACS hasta septiembre alcanzaron los 41.262 millones de euros, un 14% más ajustado por tipo de cambio, gracias al sólido comportamiento de todas las actividades.

A cierre de septiembre de 2026, la cartera alcanzó un récord de 110.994 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24% interanual, equivalente a más de dos años de ventas.

Este avance responde al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que se situó en los 56.228 millones de euros, un 28,2% más, reflejando un ratio de pedidos sobre facturación (book-to-bill) de 1,4 veces en los últimos doce meses.

Centros de datos

Este crecimiento está especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, con especial énfasis en la construcción de centros de datos. Estos cuentan con una cartera de aproximadamente 26 mil millones de euros, un 94% más interanual.

Más allá de la Infraestructura Digital, la diversificación del grupo de construcción e infraestructuras favorece el crecimiento en otros mercados estratégicos de alto crecimiento, como Energía, Agua e Industria (incluyendo Nuclear), Minerales Críticos y Defensa, cuya cartera, en su conjunto, ha crecido un 67,5%.

Áreas de actividad

Como viene siendo habitual, la actividad de su filial Turner es la que más ha contribuido al resultado global del grupo. Sus ventas han crecido un 23% ajustando los tipos de cambio.

Estas se han sostenido principalmente en los centros de datos. Y también se han mostrado sólidas tendencias en los sectores de Aviación, Seguridad, Defensa y Biofarma.

El EBITDA de Turner aumentó hasta los 905 millones de euros, un 41% más interanual, apoyado por su estrategia integral, que combina capacidades de cadena de suministro, modularización y el aumento de capacidades de ejecución propia.

El beneficio antes de impuestos aumentó un 43% respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, alcanzó los 891 millones de euros, con una mejora continua del margen hasta el 4%.

Además, las adjudicaciones crecieron un 34,5% (39,4% ajustado por tipo de cambio y situaron la cartera en un récord de 48.947 millones de euros, un 42,4% más interanual.

Esta ha estado impulsada por los centros de datos, cuya cartera ha crecido un 84% interanual, a la que se le une el crecimiento en otros segmentos de mercado, como Sanidad, Aviación y Edificación General, que crecen un 34%.

Por su parte, las ventas de CIMIC alcanzaron los 8.208 millones de euros, con una contribución cada vez mayor de los mercados estratégicos en crecimiento, especialmente los Centros de Datos, Energía y Seguridad y Defensa.

El beneficio ordinario antes de impuestos de CIMIC aumentó un 12,3% respecto a septiembre de 2025 hasta los 355 millones de euros. Además, está respaldado por un aumento del margen de 11 puntos básicos debido al reequilibrio de la cartera.

La cartera de proyectos superó los 24.000 millones de euros, un 13,2% más que el año anterior tras ajustar por la contribución de UGL Transport en 2025, impulsada por las adjudicaciones de 9.845 millones de euros.

Entre las distintas áreas del grupo, las ventas del área de Ingeniería y Construcción de ACS aumentaron un 9,5% ajustado por tipo de cambio, impulsadas por los sectores de Seguridad y Defensa, y Energía, Agua e Industria.

El EBITDA creció un 22,6% hasta los 544 millones de euros, con una mejora del margen de 81 puntos básicos, hasta el 6,4%.

El beneficio antes de impuestos ordinario aumentó un 17,4% hasta los 263 millones de euros.

Por su parte, la cartera se incrementó un 20,3%, respaldada por un elevado volumen de adjudicaciones de 12.855 millones de euros y un sólido ratio de pedidos sobre facturación (book-to-bill) de 1,5 veces en los últimos doce meses. Esto ofrece una alta visibilidad sobre la continua evolución del área.

El área de Infraestructuras, donde operan Abertis, Iridium y ACS Digital & Energy, contribuyó con 141 millones de euros al beneficio ordinario del Grupo.

Abertis mostró un sólido comportamiento operativo, con un crecimiento de ventas y EBITDA del 4% y 5%, respectivamente. Estos han estado impulsados por la sólida evolución del tráfico y los aumentos tarifarios vinculados a la inflación.

El crecimiento global del tráfico estuvo respaldado por la fortaleza y resiliencia del tráfico de vehículos pesados, que aumentó un 1,7 %. Por países, destacaron España (+1,6%), EEUU (+1,9%), Brasil (+1,5%) y Puerto Rico (+1,4%).

Abertis también siguió avanzando en su estrategia de crecimiento inorgánico. La adquisición del 48,8% restante de Atlandes refuerza su posición en Francia. En México, la prórroga de 19,5 años de FARAC prolonga la concesión hasta 2067. Esto contribuye a aumentar la vida media de la cartera hasta aproximadamente 15 años.

Por su parte, Iridium obtuvo un beneficio antes de impuestos de 35 millones de euros, mientras que los resultados de ACS Digital & Energy reflejan la contribución de Coravel, la joint venture de centros de datos creada este año junto con GIP Blackrock, y el aumento de la inversión en proyectos digitales.