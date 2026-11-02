Merlin firma un préstamo sindicado de 3.750 millones para reestructurar su deuda y crecer en centros de datos

Indica que las condiciones crediticias están vinculadas a criterios ESG o metas sostenibles, lo que puede reducir costes y atraer instituciones preocupadas por sostenibilidad; para Merlin esto encaja con la estrategia de activos digitales y mejora su perfil crediticio.

¿Qué significa que la financiación sea "sostenible" y por qué importa para Merlin?

Le da flexibilidad financiera y liquidez para invertir en desarrollo de centros de datos al disponer de un revolvente mayor y plazos más largos, manteniendo un apalancamiento reducido del 25% LTV.

¿Cómo afecta esta operación a la capacidad de Merlin para desarrollar su programa de centros de datos?

Ya se han liquidado 800 millones de un bono con vencimiento en noviembre de 2026 y la nueva financiación elimina vencimientos de los próximos tres años, alargando la vida media de la deuda de 3,7 a 5,3 años.

¿Qué impacto inmediato tiene la operación sobre los vencimientos y el perfil de deuda de Merlin?

Se estructura en Tramo A (dos Term Loans por 725 y 1.525 millones) y Tramo B (revolving ampliado a 1.500 millones); 725 millones se desembolsan en noviembre para repagar un sindicado 2028 y 1.525 millones hasta abril de 2027 para amortizar un bono de 500 millones.

Para alargar y abaratar su financiación corporativa, sustituir vencimientos próximos y financiar su expansión en centros de datos. El paquete combina desembolsos destinados a repagar préstamos y bonos y un tramo revolvente mayor para liquidez futura.

Con estos movimientos financieros, la socimi elimina los vencimientos de deuda previstos para los próximos tres años y mantiene su apalancamiento en un 25%.

La operación permitirá reestructurar la deuda corporativa, ampliar su vida media a 5,3 años y financiar el desarrollo de sus centros de datos.

Merlin Properties ha suscrito un préstamo sindicado de 3.750 millones de euros para reestructurar su deuda corporativa y cubrir las necesidades de financiación futuras de la compañía, en particular, el desarrollo de su programa de centros de datos.

Según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa ha rubricado un acuerdo de financiación sostenible corporativa por importe de 3.750 millones de euros con un sindicato bancario integrado por entidades nacionales e internacionales.

La financiación se divide en dos tramos, uno primer Tramo A o Term Loan y un Tramo B o Revolving Credi Facility. El primer tramo consta de dos desembolsos, ambos con vencimiento el 30 de abril de 2032, uno de 725 millones y otro de 1.525 millones.

El desembolso de 725 millones estará disponible el 3 de noviembre y se destinará al repago anticipado del préstamo sindicado con vencimiento en 2028. Los otros 1.525 millones estarán disponibles hasta el 30 de abril de 2027 y se destinarán a repagar el bono de 500 millones con vencimiento el 3 de julio de 2027.

Adicionalmente, se ha ejecutado la ampliación del Tramo B, incrementándolo desde 740 millones hasta 1.500 millones. La empresa informa que la financiación suscrita se ha cerrado a un coste medio de MS + 100 puntos básicos y amplía la vida media de la deuda de Merlin de 3,7 años a 5,3 años.

En paralelo, se ha procedido a la amortización del bono con vencimiento de 2 de noviembre de 2026, por importe de 800 millones de euros, utilizando para ello fondos disponibles en la tesorería de la compañía procedentes de financiaciones formalizadas en ejercicios anteriores.

Con esta combinación de operaciones, la compañía destaca que refuerza su perfil crediticio, elimina los vencimientos de los próximos tres años y obtiene una amplia flexibilidad financiera para ejecutar su estrategia de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo un reducido nivel de apalancamiento del 25%, medido en términos de LTV (Loan to Value).