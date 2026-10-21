ACS y Acciona entran en un proyecto ferroviario de 2.570 millones de euros en Australia

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves ACS (a través de Cimic) y Acciona logran contratos en el proyecto ferroviario para conectar Melbourne con su aeropuerto. Los contratos asignados a ambas compañías españolas se enmarcan en la primera fase de la obra, valorada en 2.570 millones de euros. El proyecto global en el Estado de Victoria contempla una inversión total cercana a los 7.512 millones de euros. Cimic construirá andenes y modernizará la estación Sunshine, mientras que Acciona reconfigurará el trazado de las vías. Preguntas ¿Quiénes son Cimic (ACS) y Acciona en el proyecto ferroviario entre Melbourne y el aeropuerto? Cimic es la filial australiana de ACS que ejecutará obras a través de CPB Contractors y lidera un consorcio con SMEC; Acciona participa en un consorcio con WSP, Metro Trains Melbourne, V/Line y VIDA Rail. ¿Qué trabajos concretos hará Cimic (CPB Contractors) en la estación Sunshine? Cimic construirá dos nuevos andenes regionales, ampliará el vestíbulo superior, creará accesos en ambos lados de la estación y modernizará el intercambiador de autobuses. ¿Qué supone en cifra la primera fase y cuánto valen los contratos adjudicados a Cimic y Acciona? La primera fase está valorada en 2.570 millones de euros y los contratos de Cimic y Acciona corresponden a dos de los cinco paquetes de esa fase. ¿Qué parte del trazado reconfigurará Acciona y con qué objetivo? Acciona reconfigurará las vías entre West Footscray y Albion para adaptar la infraestructura al nuevo enlace ferroviario hacia el aeropuerto. ¿Cómo avanza el calendario del proyecto y cuándo entran en servicio los tramos previstos? Las autoridades plantean adjudicar el quinto paquete de la primera fase en 2027; la segunda fase culminará en 2031 con la puesta en servicio del tramo entre Albion y Keilor East y su estación.

Cimic, la filial australiana de ACS, se ha adjudicado junto a Acciona nuevos contratos en ese país para llevar a cabo obras en vías y estaciones de tren en el entorno de Melbourne, que permitirán conectar a través del ferrocarril la ciudad con el aeropuerto, según informó el Gobierno del Estado de Victoria.

La inversión global asciende a unos 12.000 millones de dólares australianos (7.512 millones de euros), pero está dividida en tres grandes fases.

Los contratos de Cimic --que ejecutará su empresa subsidiaria CPB Contractors-- y Acciona se enmarcan en la primera, cuyo valor asciende a 2.570 millones de euros, aunque se trata solo de dos de los cinco paquetes en los que está dividida esa fase.

Las actuaciones contempladas en el paquete de Cimic incluyen la construcción de dos nuevos andenes para trenes regionales en la estación Sunshine y la ampliación del vestíbulo superior, la creación de nuevos accesos en ambos lados de la estación y la modernización del intercambiador de autobuses.

El consorcio liderado por la filial de ACS e integrado también por la firma australiana SMEC se impuso en el proceso de adjudicación a la alianza competidora formada por la también española FCC, Martinus Rail, Arcadis y BG&E.

En cuanto al contrato de Acciona, que está dentro de un consorcio con WSP, Metro Trains Melbourne, V/Line y VIDA Rail, está destinado a reconfigurar las vías entre West Footscray y Albion.

Las autoridades australianas prevén adjudicar en 2027 el quinto y último paquete de la primera fase, correspondiente a la construcción de la nueva estación de Albion. La segunda fase del proyecto culminará en 2031 con la entrada en servicio del tramo entre Albion y Keilor East y su correspondiente estación.