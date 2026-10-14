La construcción de edificios se desploma un 22,5% en España y encadena ocho meses de caídas en plena crisis de la vivienda

Los datos provienen del nuevo Índice de Producción de la Construcción (IPCO) elaborado por el INE y homologado a nivel europeo.

A pesar de la bajada general, las actividades de construcción especializada subieron un 2,1% y la tasa mensual global creció un 0,8% respecto a julio.

La producción global de la construcción descendió un 4,2% respecto a agosto del año pasado, mientras la ingeniería civil cayó otro 4,2%.

La edificación de inmuebles en España cae un 22,5% en agosto y el sector suma ocho meses consecutivos de descensos interanuales.

La construcción de edificios en España se ha desplomado un 22,5% interanual en agosto, en plena crisis de acceso a la vivienda.

Esta caída ha contribuido al descenso de la producción del conjunto del sector de la construcción, que acumula ya ocho meses consecutivos de retrocesos interanuales, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la producción del sector de la construcción ha caído un 4,2% respecto a agosto de 2025, una bajada más moderada que la registrada en julio, cuando el descenso interanual alcanzó el 10,6%.

La caída de la producción en agosto se explica por el desplome en la construcción de edificios y el retroceso del 4,2% en ingeniería civil. Por el contrario, las actividades de construcción especializada han aumentado su producción un 2,1% interanual.

El IPCO es una nueva estadística que reemplaza a la Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC), elaborada hasta diciembre de 2025 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Para calcular las tasas correspondientes a 2025 y 2026, el INE utiliza estimaciones obtenidas a partir de la combinación de datos de ambas estadísticas.

Por último, si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la producción de la construcción cayó un 7% interanual en agosto, una bajada inferior a la registrada en julio, cuando el retroceso alcanzó el 12,6%.

Crece la producción mensual

En tasa mensual (agosto sobre julio), la producción de la construcción, eliminando los efectos estacionales y de calendario, se incrementó un 0,8% tras tres meses consecutivos de retrocesos.

De las tres divisiones analizadas, sólo la de construcción de edificios presentó una tasa mensual positiva, del 1,4%. El mayor descenso mensual de la producción se lo anotaron la ingeniería civil, con un retroceso del 16,8%.

El indicador IPCO tiene como objetivo medir la evolución mensual de la actividad de las empresas que forman parte del sector de la construcción en España, a partir de su valor añadido.

El IPCO se adapta a los requerimientos europeos, por lo que se trata de un indicador homologado y comparable en el ámbito de la UE.

Estadística explica que la cifra de negocios de una empresa está compuesta por dos elementos: la producción y el precio unitario o coste de ésta.

Por tanto, considera que la forma más precisa de estimar la producción es eliminando el efecto de los precios de la cifra de negocios, mediante la deflactación de la misma.

Con el fin de limitar en la medida de lo posible la carga a las empresas informantes, el IPCO solicita a las empresas información sobre su cifra de negocios exclusivamente, en lugar de pedir sus ventas y otros componentes del negocio para llegar a calcular la cifra de negocios.

De esta forma, el método es similar al utilizado para la producción en el sector servicios.