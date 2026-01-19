Alicia Reyes dimite como consejera de Ferrovial por motivos personales y profesionales

Es licenciada y doctora por la Universidad Pontificia de Comillas y también ocupa cargos como consejera independiente en otras compañías internacionales.

Alicia Reyes ha dimitido como consejera no ejecutiva de Ferrovial por motivos personales y profesionales, con efectos desde este mismo lunes, 19 de enero de 2026, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de administración de Ferrovial ha agradecido a Alicia Reyes su "contribución y dedicación" a la compañía desde que fue nombrada como consejera en 2021.

Licenciada en Derecho, Económicas y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, ICADE, y doctora (summa cum laude) en métodos cuantitativos y mercados financieros por la misma Universidad, es también consejera independiente de EDP, KBC Group Ardonagh Europe.

Ha sido consejera independiente de Banco Sabadell; consejera delegada de Momentus Securities y de Wells Fargo Securities International Limited para la región EMEA, consejera de TSB Bank y responsable global de estructuración en la división de banca de inversión y Responsable global de soluciones de seguros y de derivados estratégicos de renta variable en Barclays Capital.

También ha sido directora general para España y Portugal en Bearn Stearns, directora de Inversiones del fondo de capital riesgo del grupo Abengoa especializado en tecnología (Telecom Ventures). Anteriormente trabajó en Deutsche Bank y fue profesora invitada del Instituto de Finanzas y Tecnología en la Facultad de Ingeniería de la University College London (UCL).