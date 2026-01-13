Ferrovial, FCC y Añil construirán el primer centro de experimentación de fusión nuclear en España

El centro comenzará a operar a finales de 2029 y permitirá simular el flujo de neutrones de un reactor de fusión, clave para el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas.

España financiará el 50% del coste de construcción y el 10% del coste de operación, en una inversión internacional que moviliza hasta 700 millones de euros.

El IFMIF-DONES será un acelerador de partículas para experimentar con energía de fusión, buscando avanzar hacia una energía limpia e ilimitada.

Ferrovial, FCC y Añil construirán el IFMIF-DONES en Escúzar (Granada), el primer centro de experimentación de fusión nuclear en España, por 174 millones de euros.

Un consorcio formado por Ferrovial, FCC y la constructora granadina Añil se ha adjudicado un contrato de 174 millones de euros para realizar el diseño y la construcción del IFMIF-DONES, uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos de Europa que se ubicará en Escúzar, en Granada.

Se trata de un acelerador de partículas para experimentar con la energía de fusión y avanzar hacia un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, como la que produce el centro del Sol o las estrellas.

La adjudicación supone un nuevo hito para esta infraestructura científico-técnica más grande y compleja que ha tenido España y que supone la mayor inversión internacional en I+D+i de la historia de España, al movilizar hasta 700 millones de euros en su construcción.

España se ha comprometido a financiar el 50% del coste de construcción y el 10% del coste de operación de esta iniciativa promovida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Junta de Andalucía.

El IFMIF-DONES comenzará a operar a finales de 2029 y, según ha explicado Ferrovial, se convertirá en una instalación científica "única en el mundo", al permitir simular el flujo de neutrones que se produce en un reactor de fusión nuclear.

Estos neutrones irradiarán sobre los materiales objeto de estudio, para comprobar su comportamiento y contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías para la generación de energía de fusión.

La compañía española lleva 13 años participando en el desarrollo del ITER, el mayor proyecto científico internacional en el campo de la energía de fusión, que actualmente se está construyendo en Francia, siendo la compañía con el mayor número de contratos adjudicados dentro de este proyecto, ocho desde 2012.

IFMIF-DONES forma parte de la hoja de ruta europea para desarrollar definitivamente la energía de fusión, aprobada por la Comisión Europea y con participación internacional.

Es uno de los tres proyectos, junto al ITER de Cadarache (Francia) y el futuro DEMO, que contribuirán a alumbrar un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, la energía de fusión, como la que se produce en el centro del Sol y las estrellas.