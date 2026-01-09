Luis Amodio y Mauricio Amodio, presidente y vicepresidente de OHLA.

OHLA busca socios para crecer en el sector inmobiliario y estudia entrar en proyectos de vivienda asequible

Quiere aprovechar el conocimiento que ha acumulado en proyectos inmobiliarios de lujo para ganar peso en un sector.

OHLA se prepara para dar un paso más en el negocio inmobiliario: buscará socios especializados en el segmento y analiza su entrada en proyectos de vivienda asequible

La firma que presiden los hermanos Amodio, tradicionalmente asociada a grandes contratos de construcción y concesiones, quiere aprovechar el conocimiento que ha acumulado en proyectos inmobiliarios de lujo para ganar peso en un sector donde ve margen de crecimiento.

Según fuentes cercanas a la compañía, OHLA quiere reforzar su presencia en este segmento mediante alianzas estratégicas con socios con amplia experiencia, con los que acometer de forma conjunta proyectos.

Esta unión permitiría a la constructora española aportar su capacidad técnica, su experiencia en desarrollos complejos y su estructura industrial, mientras que los socios suman capital, gestión especializada y acceso a operaciones concretas.

Este impulso se apoya en la trayectoria de la División de Desarrollos, el brazo de OHLA dedicado a proyectos inmobiliarios distintivos principalmente en el ámbito turístico hotelero, caracterizados por la singularidad arquitectónica y altos estándares de calidad que han posicionado a la compañía en el segmento de lujo.

Es el caso de desarrollos como el Centro Canalejas Madrid -que alberga el primer hotel Four Seasons de España-, el emblemático Old War Office en Londres -reconvertido en complejo de lujo- y Mayakoba en la Riviera Maya -uno de sus grandes proyectos turísticos internacionales​-.

Paralelamente, la compañía ve una oportunidad relevante en vivienda asequible, un segmento que está ganando peso por la presión de precios en el mercado residencial y por el impulso de programas público‑privados, aseguran las mismas fuentes.

La estrategia pasa por analizar los programas que se vayan presentando -tanto iniciativas públicas como privadas- y estudiar en cuáles tiene sentido que OHLA participe, siempre en alianza con socios que conozcan bien este mercado.