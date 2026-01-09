OHLA busca socios para crecer en el sector inmobiliario y estudia entrar en proyectos de vivienda asequible

La empresa ve una oportunidad relevante en la vivienda asequible debido a la presión de precios y al impulso de programas público-privados en el mercado residencial.

OHLA se prepara para dar un paso más en el negocio inmobiliario: buscará socios especializados en el segmento y analiza su entrada en proyectos de vivienda asequible

La firma que presiden los hermanos Amodio, tradicionalmente asociada a grandes contratos de construcción y concesiones, quiere aprovechar el conocimiento que ha acumulado en proyectos inmobiliarios de lujo para ganar peso en un sector donde ve margen de crecimiento.

Según fuentes cercanas a la compañía, OHLA quiere reforzar su presencia en este segmento mediante alianzas estratégicas con socios con amplia experiencia, con los que acometer de forma conjunta proyectos.

Esta unión permitiría a la constructora española aportar su capacidad técnica, su experiencia en desarrollos complejos y su estructura industrial, mientras que los socios suman capital, gestión especializada y acceso a operaciones concretas.

Este impulso se apoya en la trayectoria de la División de Desarrollos, el brazo de OHLA dedicado a proyectos inmobiliarios distintivos principalmente en el ámbito turístico hotelero, caracterizados por la singularidad arquitectónica y altos estándares de calidad que han posicionado a la compañía en el segmento de lujo.

Es el caso de desarrollos como el Centro Canalejas Madrid -que alberga el primer hotel Four Seasons de España-, el emblemático Old War Office en Londres -reconvertido en complejo de lujo- y Mayakoba en la Riviera Maya -uno de sus grandes proyectos turísticos internacionales​-.

Paralelamente, la compañía ve una oportunidad relevante en vivienda asequible, un segmento que está ganando peso por la presión de precios en el mercado residencial y por el impulso de programas público‑privados, aseguran las mismas fuentes.

La estrategia pasa por analizar los programas que se vayan presentando -tanto iniciativas públicas como privadas- y estudiar en cuáles tiene sentido que OHLA participe, siempre en alianza con socios que conozcan bien este mercado.