ACS y GIP completan la creación de su plataforma de centros de datos de 2.000 millones de euros

La transferencia de activos generará para ACS una plusvalía antes de impuestos de aproximadamente 100 millones de euros.

La plataforma se especializará en la promoción, construcción, operación y comercialización de centros de datos, priorizando la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental.

La nueva compañía inicia su actividad con una cartera de proyectos en desarrollo de 1,7 GW en Europa, EE.UU. y Australia, y analiza oportunidades que superan los 11 GW a nivel mundial.

ACS y Global Infrastructure Partners (GIP) han creado una empresa conjunta valorada en 2.000 millones de euros para desarrollar una plataforma global de centros de datos.

ACS y Global Infrastructure Partners (GIP), fondo de infraestructuras vinculado a BlackRock, han completado la creación de su empresa conjunta para desarrollar una plataforma global de centros de datos. La compañía, valorada en 2.000 millones de euros, estará participada al 50% por cada socio.

La plataforma, anunciada en noviembre de 2025, arranca con una cartera de proyectos en desarrollo que suma 1,7 gigavatios (GW) en Europa, Estados Unidos y Australia, según informó ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además de la cartera de activos existente aportada por ACS a la plataforma, la empresa española sigue analizando una serie de proyectos potenciales a nivel mundial, que actualmente superan los 11 GW en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

La nueva empresa, que se dedicará a la promoción, construcción, desarrollo, operación y comercialización de centros de datos, prestará servicios integrales durante todo el ciclo de vida, es decir, desde la adquisición del emplazamiento y la obtención de permisos hasta el diseño, la construcción y la explotación.

También acometerá estrategias energéticas integradas, incluyendo conexión a la red, abastecimiento de energías renovables y tecnologías avanzadas de refrigeración, así como un diseño modular y adaptable que permita una rápida comercialización y flexibilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

Asimismo, prevé priorizar la eficiencia y la reducción del impacto medioambiental, con proyectos iniciales en conversaciones con hiperescaladores y otros líderes tecnológicos globales.

Se estima que la transferencia de los activos para el desarrollo de centros de datos a la sociedad conjunta generará para el grupo ACS una plusvalía antes de impuestos, neta de provisiones y gastos de transacción, de aproximadamente 100 millones de euros.

ACS ya ha construido más de 5,5 GW de capacidad de centros de datos a través de sus empresas, entre las que se incluyen Turner Construction Company (y su división recientemente adquirida, Dornan Group) y Leighton Asia

"El equipo de la plataforma cuenta con una trayectoria probada y la capacidad de operar con una profunda experiencia en la entrega de infraestructuras complejas. Nuestra unión de fuerzas con GIP nos permitirá ofrecer la infraestructura que impulsa el crecimiento de la IA y la nube a nivel mundial, al tiempo que incorporamos tecnología e innovación en cada etapa", ha asegurado el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría.