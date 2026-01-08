Acciona reordena su filial de Construcción y separa Perú, México, Polonia y algunos negocios de España

Acciona Infraestructuras ha duplicado su cartera agregada hasta los 121.241 millones de euros, impulsada por grandes adjudicaciones internacionales, mientras el grupo estudia posibles cambios estratégicos en sus negocios de energía e infraestructuras.

La reestructuración ocurre en un contexto de investigación judicial por presuntas adjudicaciones irregulares, que ha llevado al despido de directivos y al refuerzo de controles internos en la compañía.

Las nuevas entidades operarán bajo Acciona Infraestructuras, con el objetivo de optimizar la gestión de riesgos y mejorar la coordinación de operaciones.

Acciona ha reordenado su filial de Construcción, creando cuatro nuevas sociedades para agrupar sus operaciones en México, Perú, Polonia y ciertos negocios en España.

Acciona reordena su negocio de construcción con la separación de algunas áreas internacionales y nacionales.

En concreto, Acciona Construcción ha aprobado la escisión parcial financiera de varias de sus unidades económicas, un proceso que se traduce en la creación de cuatro nuevas sociedades que agrupan los activos y operaciones en México, Perú y Polonia, así como determinados negocios desarrollados en España.

Con esta operación, las filiales escindidas adquieren, por sucesión universal, todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de las unidades económicas transferidas, mientras que la sociedad matriz continúa operando y mantiene el control global.

A partir de ahora, estas nuevas sociedades operarán directamente bajo el paraguas de Acciona Infraestructuras (que cuelga a su vez de Acciona S.A.), un encaje que permitirá optimizar la gestión del riesgo y coordinar con mayor eficacia las operaciones.

Esta reorganización societaria de Acciona Construcción se produce además en un momento especialmente delicado para la compañía desde el punto de vista reputacional y de gobernanza.

El grupo se ha visto salpicado por una investigación judicial en curso que afecta a antiguos directivos de su filial.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a una presunta trama de adjudicaciones públicas irregulares vinculada al entorno del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en lo que se conoce como el caso Cerdán.

Según los informes policiales, Acciona Construcción aparece como empresa adjudicataria de obras bajo sospecha, en colaboración con Servinabar, una constructora de menor tamaño que habría actuado como socio en determinadas licitaciones públicas.

Los informes incorporados a la causa describen reuniones, contactos y comunicaciones entre directivos de Acciona Construcción, Santos Cerdán y otros actores implicados en la investigación. Además, se apuntan supuestos pagos o beneficios a responsables políticos, entre los que figuran el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García.

Estos hechos forman parte de una investigación en curso. A día de hoy, no existe una sentencia que determine responsabilidades penales.

No obstante, el escándalo ha llevado a la constructora a tomar medidas. Entre ellas, el despido del ahora exdirector de Acciona Construcción en España y otros directivos investigados, la ruptura de relaciones con Servinabar, auditorías propia y externa de sus políticas anticorrupción y el refuerzo de sus controles internos.

Acciona Infraestructuras

Mientras Acciona gestiona ese frente, el negocio de Infraestructuras sigue trayendo al grupo resultados muy positivos.

En los nueve primeros meses de 2025, Acciona Infraestructuras ha logrado duplicar su cartera agregada -que incluye los proyectos consolidados por puesta en equivalencia- hasta los 121.241 millones de euros. En concreto, es un 125% superior a la que tenía el 31 de diciembre de 2024.

La cartera global de Infraestructuras ronda ya los 30.500 millones, un 7% más que a cierre del ejercicio anterior, impulsada por adjudicaciones de gran formato como la autopista SR‑400 de Atlanta, la Red de Transmisión Central West Orana en Australia o los proyectos de saneamiento de Cesan y Sanepar en Brasil.

En Acciona sobrevuela el debate estratégico de más largo alcance. El presidente del grupo, José Manuel Entrecanales, ha admitido que estudia distintos escenarios para cambiar la percepción y la valoración del negocio energético, Acciona Energía, en los mercados.

Entre esos posibles movimientos ha mencionado la opción de un spin off para separar sus negocios de infraestructuras y energía para cotizar por separado en bolsa.