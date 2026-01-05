ACS logra un nuevo contrato para modernizar el aeropuerto internacional de Los Ángeles

La finalización de la construcción está prevista para el cuarto trimestre de 2030, preparando el aeropuerto para eventos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028.

Estas obras forman parte de un ambicioso programa de modernización de LAX, que prevé inversiones totales de hasta 30.000 millones de dólares e incluye mejoras en accesos y reducción de emisiones.

El proyecto transformará más de seis kilómetros de carreteras internas, modernizará semáforos y añadirá sistemas avanzados de monitoreo de tráfico para mejorar la movilidad y seguridad.

ACS, a través de su filial FlatironDragados y en alianza con Skanska, ha firmado un contrato de 868 millones de dólares para modernizar el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

ACS continúa avanzando en la transformación del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Su filial FlatironDragados, en joint venture con la sueca Skanska, ha firmado un nuevo contrato con Los Angeles World Airports para el proyecto de mejoras viales del Programa de Modernización de Pistas y Terminales (ATMP).

Según un comunicado oficial de la sueca, el contrato total asciende a 868 millones de dólares (aproximadamente 740 millones de euros).

Las obras reconfigurarán más de seis kilómetros de carreteras dentro del aeropuerto y modernizarán los semáforos, al tiempo que incorporarán sistemas avanzados de monitoreo de tráfico.

El objetivo es agilizar los desplazamientos, mejorar la seguridad y reducir la congestión dentro del complejo aeroportuario.

Este nuevo contrato se suma al acuerdo firmado por la empresa conjunta en septiembre, consolidando la participación de ACS y Skanska en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Estados Unidos.

El Programa de Modernización de Pistas y Terminales forma parte de un plan de modernización más amplio de LAX, que contempla inversiones de hasta 30.000 millones de dólares.

El programa no sólo mejora pistas y terminales dentro del perímetro actual del aeropuerto, sino que también optimiza las vías de acceso, reduciendo atascos y tiempos de espera para los vehículos.

Además, incorpora innovaciones tecnológicas que ayudarán a disminuir las emisiones contaminantes asociadas al tráfico terrestre.

La construcción comenzó en julio de 2025 y se prevé que finalice en el cuarto trimestre de 2030, marcando un hito en la preparación del aeropuerto para eventos internacionales de gran magnitud, como el Mundial de Fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos de Verano 2028.