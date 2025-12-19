Serena entra en países bajos con la compra de una autopista en Ámsterdam

Tramo de la autopista A-59 en la que actuará Hochtief (ACS).

La gestora española Serena Industrial Partners ha adquirido la concesión de la autopista A1-A6 en los Países Bajos, lo que supone su entrada en este país, en línea con su estrategia de expansión en los principales mercados europeos.

Se trata de un contrato público-privado (PPP) de 25 años basado en pagos por disponibilidad, en esta vía de 18 kilómetros situada al sur de Ámsterdam y que forma parte del corredor Schiphol-Ámsterdam-Almere, una de las arterias más importantes del país por su papel en la conexión del aeropuerto de Schiphol con el norte del Randstad, corazón económico de los Países Bajos.

Entre las infraestructuras más destacadas de la concesión se encuentran el puente ferroviario de Diemen, el puente sobre el canal Ámsterdam-Rin, el acueducto de Vecht, el puente ferroviario de Muiderberg y el puente Hollandse.

El proyecto cuenta con un plan de modernización que incluye el ensanchamiento del trazado, la remodelación de los cruces entre Diemen y Muiderberg y la construcción de un puente de ferrocarril sobre uno de los puentes existentes.

Serena participa en el proyecto junto a socios como Hochtief -la filial alemana de ACS-, que se encargará de las tareas de operación diaria, mantenimiento rutinario y seguridad vial, garantizando la funcionalidad a largo plazo del activo.

Esta inversión se alinea con el compromiso de Serena de promover infraestructuras resilientes con impacto social y ambiental positivo. Durante la fase de construcción se implementaron medidas de mitigación ambiental orientadas a preservar el suelo y el agua, reducir el ruido y proteger la biodiversidad.

Actualmente, la autopista participa en el piloto GAES (Green As A Service), que mide en tiempo real los servicios ecosistémicos que genera la infraestructura.