Thiess (ACS) se hace con contratos clave para el proyecto minero Hillgrove de antimonio y oro en Australia

Thiess Group, filial de ACS, ha asegurado contratos clave con Larvotto Resources para el proyecto minero Hillgrove, centrado en la extracción de antimonio y oro en Nueva Gales del Sur, Australia.

Los acuerdos incluyen el desarrollo subterráneo de 20 km durante cuatro años, cubriendo la construcción de declives y galerías laterales, rehabilitación, instalación de sostenimiento del terreno y transporte interno en las zonas subterráneas de Metz, Garibaldi y Clarks Gully.

Además, Thiess se encargará de un contrato de ingeniería, adquisiciones y gestión de construcción (EPCM) para la renovación y mejora de la planta de procesamiento de la mina.

Michael Wright, presidente ejecutivo y CEO de Thiess Group, destacó que estos contratos “demuestran la expansión de los servicios que ofrecemos en minerales críticos, esenciales para la transición hacia la energía limpia. Estos trabajos ayudarán a posicionar Hillgrove como un proveedor confiable de oro y antimonio”.

La reactivación de Hillgrove permitirá a Larvotto Resources cumplir su calendario de desarrollo y situar la mina como próximo proveedor importante de antimonio en Australia en 2026.

La mina, ubicada cerca de Armidale, fue pionera en la minería de metales y ahora se prepara para operar de forma eficiente y sostenible a largo plazo