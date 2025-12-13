Ferrovial logra entrar en el índice Nasdaq 100

Ferrovial trasladó su sede social a Países Bajos en 2023 para facilitar su salto a Wall Street y comenzó a cotizar en Nasdaq en mayo de 2024.

Ferrovial conquista su objetivo y se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100, uno de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, en el que cotizan los titanes mundiales de la tecnología Nvidia, Apple, Microsoft o Amazon.

La compañía pasa así a formar parte del grupo de las 100 mayores empresas no financieras del selectivo estadounidense apenas 19 meses después de su debut en Wall Street, consolidando su estrategia de expansión internacional.

La entrada de Ferrovial se ha producido junto a la de otras cinco compañías, lo que ha supuesto la salida de otras tantas del índice. Estos cambios se harán efectivos antes de la apertura del mercado el lunes 22 de diciembre.

En esta revisión anual del índice también han sido incluidas Alnylam Pharmaceuticals, Insmed Incorporated, Monolithic Power Systems, Seagate Technology Holdings y Western Digital Corporation. Por el contrario, han salido del selectivo Biogen, CDW Corporation, GlobalFoundries, Lululemon Athletica, ON Semiconductor Corporation y The Trade Desk.

“El ingreso de Ferrovial en el Nasdaq-100 es un reconocimiento a la solidez de nuestro modelo integrado de negocio para el desarrollo de infraestructuras”, ha señalado el consejero delegado de la compañía, Ignacio Madridejos.

Madridejos ha reafirmado además el compromiso del grupo con su estrategia de crecimiento e inversión en Estados Unidos y con la creación de valor a largo plazo para los accionistas.

Ferrovial decidió trasladar su sede social fuera de España en 2023, en el marco de una reestructuración societaria para situar la matriz en Países Bajos y facilitar su salto a Wall Street.

La compañía de infraestructuras comenzó a cotizar en el Nasdaq en mayo de 2024, sumándose a su negociación en España y en Países Bajos, lo que la convirtió en la primera empresa del Ibex35 en colocar acciones ordinarias en el Nasdaq. La entrada en el índice Nasdaq 100 supone un hito en su hoja de ruta iniciada hace dos años.