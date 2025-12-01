ACS se adjudica las obras de ampliación del puerto inglés de Immingham de 228 millones

Las claves nuevo Generado con IA ACS, a través de su filial Dragados, se ha adjudicado la construcción de una nueva terminal en el puerto de Immingham, Reino Unido. El proyecto supone una inversión de 200 millones de libras (228 millones de euros) y responde a la fase 2 de ampliación del puerto. Las obras incluyen infraestructuras marítimas y terrestres, como un puente de carretera, áreas de aparcamiento, una zona de contenedores y nuevos edificios para aduanas y operaciones. El puerto de Immingham es el mayor del Reino Unido en volumen de carga y el proyecto refuerza su posición en el comercio de carga Ro-Ro.

ACS, a través de Dragados, se ha adjudicado un contrato del gestor portuario privado Associated British Ports (ABP) para construir una nueva terminal en el puerto de Immingham, ubicado en Lincolnshire (Reino Unido).

La compañía no ha comunicado el importe económico del contrato, si bien el proyecto de ampliación cuenta con una inversión de 200 millones de libras esterlinas (228 millones de euros).

El puerto de Immingham es el más grande del Reino Unido en volumen de carga, ya que maneja aproximadamente 37 millones de toneladas anuales, enmarcándose este proyecto en el objetivo del Gobierno británico de reforzar la posición del país como potencia en el comercio de carga Ro-Ro (con ruedas).

El contrato con Dragados responde a la fase 2 del proyecto y comprende la construcción, puesta en marcha y entrega de las infraestructuras marítimas y terrestres necesarias, una vez finalizado el diseño de detalle en la fase anterior.

Las obras permitirán el atraque de buques de la naviera Stena Line, con 212 metros de eslora y 27 metros de manga, equivalentes a dos estadios de Wembley colocados en línea, y una altura similar a la de un edificio de 14 plantas sobre el nivel del mar.

El contrato también abarca la construcción de un puente de carretera que conecta dos amplias zonas de aparcamiento para camiones y vehículos, un área de acopio de contenedores, nuevos edificios para las aduanas del Reino Unido y para las operaciones de la terminal, así como infraestructuras viarias que incluyen nuevas intersecciones.

"Estamos encantados de marcar este último hito en el proyecto Immingham Eastern Ro-Ro Terminal (IERRT), que mejorará las áreas de almacenamiento e instalaciones del puerto para beneficio de nuestros clientes de Roll-on/Roll-off (Ro-Ro)", señaló un portavoz de ABP.