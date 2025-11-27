OHLA recorta sus pérdidas un 22% a septiembre, hasta 45,6 millones de euros, y eleva un 30% el ebitda

OHLA logró avances legales con dos laudos favorables en Catar y mejoró su calificación crediticia hasta B- tras la revisión de Fitch Ratings.

La cartera total de proyectos de OHLA alcanzó los 8.599,9 millones de euros, con importantes contratos internacionales en EEUU, Chile, Panamá, República Checa y Brasil, y nuevos acuerdos en hospitales en Chile.

La compañía elevó su ebitda un 30,3%, hasta los 113,2 millones de euros, gracias principalmente al crecimiento de la división de Construcción, cuyo ebitda aumentó un 52,5%.

OHLA redujo sus pérdidas netas un 22% hasta septiembre de 2025, situándolas en 45,6 millones de euros, impulsada por el saneamiento financiero y la recapitalización realizada a principios de año.

OHLA cerró los nueve primeros meses de 2025 con unas pérdidas netas de 45,6 millones de euros, en un ejercicio marcado por el impacto del saneamiento financiero acometido con la recapitalización de los primeros meses del año.

La constructora española logró recortar un 21,8% los números rojos respecto al mismo periodo de 2024, cuando registró pérdidas de 58,3 millones de euros.

Entre enero y septiembre, la compañía elevó un 30,3% su resultado bruto de explotación (ebitda), hasta 113,2 millones de euros. El avance estuvo impulsado principalmente por la división de Construcción, cuyo ebitda se disparó un 52,5%, hasta 154,3 millones, mientras que sus ventas crecieron un 2,1%.

En conjunto, las ventas del grupo retrocedieron un 3% en lo que va de año, situándose en 2.571,3 millones de euros. OHLA cerró septiembre con una posición total de liquidez de 657,6 millones, lo que refleja una generación de caja operativa de 13 millones durante el tercer trimestre.

La cartera total del grupo alcanzó los 8.599,9 millones de euros, un 1,4% más que a cierre de 2024. A corto plazo, asciende a 7.662 millones, lo que supone una cobertura de actividad de 25,7 meses de ventas -más de dos años- y supera los 24,5 meses registrados en septiembre del año pasado.

Durante 2025, la compañía ha incorporado proyectos de relevancia internacional que refuerzan su presencia fuera de España. Entre ellos figuran el Puerto de Miami (EEUU), el túnel Lo Ruiz (Chile), las mejoras de la Carretera Panamericana en Panamá, la autopista SR-91 (EEUU) y la línea ferroviaria Brno-Prerov en Kojetín (República Checa).

También destaca la puesta en operación de la concesión de la autopista BR-040/495 en Brasil, por la que circulan a diario una media de 45.000 vehículos, en línea con la apuesta del grupo por el negocio concesional recogida en su Plan Estratégico.

En estos nueve meses, OHLA también ha logrado avances significativos en el ámbito legal, con dos laudos arbitrales favorables en los casos del Metro de Doha y el Hospital de Sidra, este último tras más de una década de disputa.

Además, una vez cerrado el trimestre, la compañía alcanzó un principio de acuerdo con el Gobierno de Chile para completar la construcción de los hospitales del Biobío.

Igualmente, la evolución de la empresa ha encontrado nuevo respaldo en los mercados. En octubre, la agencia Fitch Ratings restableció la cobertura sobre OHLA y elevó su rating corporativo hasta B-.