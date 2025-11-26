Sacyr cierra la venta de tres autopistas en Colombia a Actis por 1.350 millones de euros

Esta desinversión fortalece el balance de Sacyr, en línea con su estrategia de rotación de activos y crecimiento, y mantiene su presencia en Colombia con otros tres proyectos.

La venta supone una entrada de caja de 332 millones de dólares y la posibilidad de recibir hasta 70 millones adicionales según reclamaciones en curso.

Sacyr ha cerrado la venta de su participación en tres concesiones de autopistas en Colombia al fondo Actis por 1.350 millones de euros.

Sacyr ha cerrado la venta de la totalidad de su participación en tres concesiones de Colombia al fondo de inversión en infraestructuras sostenibles Actis. Se trata de los activos en operación de Unión Vial Río Pamplonita (Autopista Pamplona-Cúcuta), Desarrollo Vial al Mar (Autopista al Mar 1) y Concesionaria Vial Unión del Sur (Autopista Rumichaca- Pasto).

La operación, que se anunció en el mes de junio, asciende a un importe total de 1.565 millones de dólares (unos 1.350 millones de euros) incluyendo deuda y capital. El importe de la venta es un 12% superior a la valoración facilitada en el Investor Day 2024.

Según la compañía, esta venta genera un impacto muy positivo en el Estado de sus flujos de efectivo, debido a la entrada de caja de 332 millones de dólares. Además, Sacyr podría recibir cantidades variables (earn-outs) valoradas aproximadamente en 70 millones de dólares, en función del éxito de varias reclamaciones actualmente en gestión, con un posible impacto positivo en la contabilidad y la tesorería del grupo.

La desinversión, enmarcada en la política habitual de rotación de activos de Sacyr, fortalece el balance para acelerar el plan de crecimiento de la compañía, que prevé multiplicar por tres la inversión y el valor de activos en 2033. Además, está en línea con el objetivo de equilibrar geográficamente su actual porfolio de activos.

Finalizada la desinversión en estos tres activos concesionales, Sacyr mantiene presencia en Colombia, a través de tres activos: Autopista Puerta de Hierro (en operación), Corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga y Recuperación de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, los dos últimos en fase de desarrollo.