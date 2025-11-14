ACS pone la mira en chips, defensa, minerales críticos y energía nuclear tras dar el salto en centros de datos

ACS tiene una visión de largo plazo para transformarse en una compañía tecnológica global. Así lo ha asegurado este viernes su consejero delegado, Juan Santamaría, durante una conferencia con analistas para presentar su estrategia centrada en centros de datos.

"Yo creo que dentro de 10 años sólo habrá empresas tecnológicas para la sanidad, para la educación, para la banca, para la construcción... sólo empresas tecnológicas. Así que estamos en una transición para convertirnos en una empresa tecnológica", dijo Santamaría.

El grupo prevé replicar el crecimiento logrado en el ámbito de los centros de datos en nuevos sectores como semiconductores (chips), minerales críticos, defensa y energía nuclear. Según el CEO de ACS, la compañía de infraestructuras tiene la intención de presentar, en el futuro y a medida que estos nuevos negocios se desarrollen, planes estratégicos específicos para cada vertical.

Previamente a la apertura del mercado, el grupo presidido por Florentino Pérez anunció un acuerdo con Global Infrastructure Partners (GIP), fondo de infraestructuras perteneciente a BlackRock, para establecer una sociedad conjunta al 50% destinada a la promoción, construcción, desarrollo, operación y comercialización de una plataforma global de centros de datos con una capacidad inicial de 1,7 gigavatios (GW).

ACS es el principal contratista mundial de centros de datos, tras haber desarrollado más de 9 GW y contar con una cartera superior a los 14.000 millones de euros. El objetivo es desarrollar 3 GW adicionales antes de 2033, disponiendo de una línea potencial de 11 GW.

La compañía ha compartido estimaciones sobre el potencial económico de su negocio de centros de datos. Tras haber destinado 500 millones de euros en equity a proyectos en curso, ACS planea invertir otros 2.200 millones en los próximos cinco años.

Sectores del futuro

Respecto a los chips y semiconductores, ACS supera los 20 proyectos y mantiene iniciativas en desarrollo que superan los 15.000 millones de euros. El consejero delegado ha advertido sobre la volatilidad de este mercado, si bien asegura que la compañía se encuentra preparada para asumir nuevas oportunidades en función de la disponibilidad de financiación y la madurez de los proyectos.

En cuanto a los minerales críticos, ACS suma más de 140 proyectos desde 2022, tras la incorporación de varias compañías especializadas. Se trata de un ámbito relevante para ACS, aunque lo gestiona con prudencia al no ser el mercado natural de la empresa.

En el ámbito nuclear, el grupo cuenta con experiencia en la construcción y mantenimiento de centrales mediante la filial Hochtief. Desde 2002 ha impulsado más de 80 proyectos, incluyendo tanto el desmantelamiento como el diseño de componentes para reactores.

Por su parte, en defensa ACS tiene más de 60 proyectos en los últimos años que representan más de 8.000 millones ejecutados. Algunos ejemplos son las bases militares en Australia, en Europa occidental, Estados Unidos, Bell Harbor, Drydock, entre otros. Es un mercado para el que espera un crecimiento del 5%.

Márgenes

Con todo ello, Santamaría ha destacado el aumento del 20% en la cartera de proyectos en el último año, hasta los 89.000 millones de euros, así como el incremento del margen ebitda desde el 5,3% de 2024 al 6% actual, debido a la apuesta por todos estos nuevos sectores.

Durante su intervención, Santamaría subrayó la importancia de la estrategia interna de ACS y la centralización de sus capacidades, destacando que todas las verticales-centros de datos, defensa, semiconductores, minerales críticos y nuclear- están interconectadas y representan áreas de alto crecimiento a futuro.

El consejero delegado explicó que la compañía ha trabajado para integrar operaciones y optimizar la asignación de capital, mejorar la eficiencia y reducir riesgos, lo que ha permitido generar un valor adicional de 70 millones de euros por año. Además, destacó la transformación hacia una estructura más tecnológica, la implementación de construcción modular y la adopción de inteligencia artificial para mejorar la ejecución de proyectos.

ACS también prevé mantener un flujo de caja operativo robusto, con perspectivas de crecimiento sostenido hasta 2030, lo que podría suponer aumentos de los dividendos para sus accionistas.