ACS gana un 8,3% más hasta septiembre con el empujón de Turner y mejora sus previsiones para el año 2025

ACS registró un beneficio neto atribuible de 655 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior o un 11,6% al ajustarse por el efecto del tipo de cambio.

El beneficio neto ordinario -que excluye los resultados extraordinarios en ambos ejercicios- aumentó un 23,8% en términos comparables, hasta superar los 585 millones de euros, con el impulso de sus distintos negocios y, sobre todo, por el empujón de su filial estadounidense Turner.

Los resultados de los primeros nueve meses del año han llevado al grupo presidido por Florentino Pérez a mejorar sus previsiones para 2025. En concreto, ha revisado al alza el crecimiento anual del beneficio neto ordinario, que ahora espera entre un 20% y un 25% (820-855 millones de euros), frente al rango anterior del 9% al 17%.

Hasta septiembre, el beneficio bruto de explotación (ebitda) del grupo alcanzó los 2.217 millones de euros, un 32% superior al del mismo periodo de 2024, (38% ajustado por tipo de cambio).

Por su parte, el beneficio ordinario de explotación (ebit) se situó en 1.497 millones de euros, un 38,8% más que el año anterior (45,1% ajustado por tipo de cambio). Destaca el fuerte crecimiento de Turner, con una mejora significativa de sus márgenes operativos.

Las ventas del grupo alcanzaron los 36.753 millones de euros en los primeros nueve meses, un incremento interanual del 23,7%, gracias al sólido comportamiento de todas las áreas de negocio.

La cartera de proyectos cerró septiembre en 89.274 millones, un 8,9% más que el año anterior en términos comparables, impulsada por un volumen de adjudicaciones superior a 43.800 millones, especialmente en infraestructuras de nueva generación y construcción de centros de datos, cuya cartera creció más de 6.800 millones en un año.

La deuda neta del grupo se situó en 2.227 millones de euros, 173 millones menos que en septiembre de 2024, a pesar del impacto de la devaluación del dólar.

Este resultado se apoyó en un fuerte flujo de caja operativo neto de 1.974 millones, que permitió mantener una atractiva remuneración al accionista de 451 millones y realizar inversiones estratégicas por 1.245 millones.

Entre ellas destacan 446 millones destinados al desarrollo de centros de datos, 436 millones para la adquisición de Dornan, 240 millones en concesiones de infraestructura social, energía y transporte, y 123 millones en otras inversiones financieras, incluido un aumento de participación en Hochtief.

Por su parte, el beneficio por acción (BPA) creció un 8,2%, hasta los 2,55 euros.

Resultados por negocios

Dentro del área de Soluciones Integrales, las ventas de Turner crecieron un 38%, impulsadas por el comportamiento orgánico (+36%) de sectores como centros de datos, salud, deportes y educación, y por la integración de Dornan Engineering.

El beneficio antes de impuestos aumentó un 59%, superando los 625 millones, con un margen del 3,3%. Además , las adjudicaciones subieron un 21,3%, llevando la cartera de proyectos por encima de 34.379 millones.

En el caso de CIMIC las ventas se situaron en 7.979 millones, un 12,6% más, mientras el beneficio ordinario antes de impuestos creció un 12,5% hasta 351 millones. La cartera superó los 23.000 millones (+3,1% ajustada) gracias al crecimiento en centros de datos, defensa y movilidad sostenible.

En Ingeniería y Construcción, Hochtief I&C, Dragados y FlatironDragados registraron un aumento del 11,2% en ventas, con un beneficio antes de impuestos de 202 millones (+35%) y un EBITDA de 444 millones (+21%). La cartera se situó en 28.869 millones (+1,6% ajustada), impulsada por movilidad sostenible, infraestructuras de transporte y defensa.

Por último, el área de Infraestructuras, donde operan Abertis e Iridium, contribuyó con 139 millones de euros al beneficio ordinario del grupo.

Iridium mostró un fuerte crecimiento de ventas (+58,8%), gracias a proyectos en Reino Unido y Norteamérica y a la buena evolución operativa de todos sus activos.

Abertis registró un aumento del tráfico del 2,3% y ventas y ebitda comparables crecieron un 6% y 7%, respectivamente, apoyados en la diversificación geográfica y tarifas indexadas a la inflación.