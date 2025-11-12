Abertis invertirá 500 millones al ampliar hasta 2047 su concesión en Brasil

Arteris, filial de Abertis, se ha adjudicado la licitación publicada por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), dependiente del Ministerio de Transportes de Brasil, para continuar operando hasta 2047 la autopista BR-101/RJ Norte a través de su concesionaria Autopista Fluminense, en un proyecto que prevé una inversión de unos 500 millones de euros en los próximos siete años.

Este proyecto representa una oportunidad estratégica para Abertis, al extender un activo relevante de su cartera, asegurar ingresos a largo plazo y optimizar su estructura financiera en el país, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Arteris, participada por Abertis (42,44%) y Brookfield (57,56%), opera la BR-101/RJ Norte desde 2008, un activo clave de 322 kilómetros de extensión que conecta Río de Janeiro con zonas metropolitanas y atiende a 9,4 millones de habitantes en 13 municipios del estado, responsables del 18% de su Producto Interno Bruto (PIB).

El nuevo contrato no contempla ningún pago inicial al organismo concedente e introduce una modernización del modelo concesional, con ajustes tarifarios, un nuevo plazo de 21 años --hasta 2047-- y menor exposición a las variaciones del tráfico.

Para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la fluidez para los usuarios, la compañía ejecutará inversiones ('capex') por aproximadamente 500 millones de euros en siete años, financiadas con el flujo de caja y la deuda del propio proyecto.

Con esta renovación, Abertis refuerza su posición en uno de sus principales mercados y avanza en su estrategia de crecimiento y sustitución de flujos de caja, mediante una cartera diversificada y la ampliación de la vida media de sus concesiones.

En los últimos años, el grupo ha renegociado con éxito la extensión de cerca del 70% del resultado bruto de explotación (Ebitda) de su cartera de autopistas.

El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, ha destacado que esta operación representa una oportunidad clave al prolongar un activo estratégico y fortalecer la posición del grupo como líder en Brasil, donde gestiona más de 3.000 kilómetros de autopistas, una parte significativa del total de 8.000 kilómetros de Abertis. "Con ello aportamos estabilidad al grupo y demostramos nuestra capacidad para extender las concesiones actuales, manteniendo un portafolio equilibrado", ha añadido.