Autopistas, agua, hospitales y universidades: Sacyr prepara una batería de ofertas en Italia, Norteamérica, Chile y Australia

Sacyr pisa el acelerador en su expansión internacional con la vista puesta en una ambiciosa cartera de licitaciones que se extiende por Norteamérica, Chile, Italia y Australia.

Tras un 2025 marcado por cuatro grandes adjudicaciones y una tasa de éxito del 50%, el grupo que lidera Pedro Sigüenza se lanza a una nueva ofensiva para conquistar proyectos de autopistas, agua, hospitales, universidades y otras infraestructuras.

Tal y como explicó el consejero delegado durante la presentación de resultados de los nueve primeros meses del año, la compañía mantiene una intensa actividad de licitación y precalificación en sus principales mercados estratégicos, con el objetivo de consolidar su presencia en regiones de habla inglesa y reforzar su liderazgo en Latinoamérica y Europa.

En las próximas semanas, Sacyr espera el fallo de dos adjudicaciones clave: el Museo de Ciencias de Ontario, en Canadá, y la planta desalinizadora de Coquimbo, en Chile.

El proyecto canadiense, de carácter hospitalario y educativo, contempla una inversión de 660 millones de euros y una concesión a 30 años. Sacyr participa en la puja en consorcio con el grupo local Amico y el fondo de inversión John Laing.

En paralelo, en Chile, la compañía compite por la concesión de la planta desalinizadora de Coquimbo, valorada en 274 millones de euros y con una duración de 21 años. Entre sus competidores figura otro grupo español, Cox.

El grupo que preside Manuel Manrique también ha sido preseleccionado para dos proyectos de autopista de gran envergadura en Estados Unidos: la I-285 en Georgia (más de 3.000 millones de euros) y la I-24 en Tennessee (2.500 millones), ambos en consorcio con el grupo australiano Plenary.

Estas licitaciones, que han despertado el interés de los gigantes españoles Acciona, ACS y Ferrovial, prevén la presentación de ofertas en el primer semestre de 2026. Además, la compañía ha puesto el ojo en la autopista I-77 Sur, en Carolina del Norte, un proyecto estimado en 2.800 millones de euros, cuya convocatoria de precalificación está programada para diciembre de 2025.

En Canadá, Sacyr también ha precalificado para la concesión de la Carretera Transcanadiense, un proyecto valorado en 1.350 millones de euros, cuyas ofertas se presentarán en el primer trimestre de 2026. El grupo, además, explora nuevas oportunidades en el ámbito hospitalario, como el Hospital Windsor, promovido por Ontario Infrastructure.

En Australia, Sacyr compite activamente en tres importantes proyectos hídricos: la planta desalinizadora de Adelaida (para el suministro de agua al norte del país), la planta de tratamiento de Wyaralong (al sur de Brisbane) y la planta de reutilización Aurora, en Melbourne.

Al mismo tiempo, analiza oportunidades en el sector sanitario, como el Hospital Parkville en Victoria y varios edificios emblemáticos vinculados a los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

En Italia, uno de sus mercados estratégicos, la compañía se prepara para presentar su precalificación para la Autopista del Brennero (A22), que conecta Módena con el Paso del Brennero en Austria. Sacyr sigue de cerca también las próximas licitaciones para los tramos Chieri–Milán–Brescia–Padua de la autopista A4, cuyo lanzamiento se prevé próximamente.

El éxito de 2025

En lo que va de 2025, la compañía constructora ha logrado la adjudicación de cuatro grandes concesiones que consolidan su modelo de crecimiento sostenible y refuerzan su presencia en mercados estratégicos como Italia, Chile y Paraguay.

Entre ellas destaca la Ciudad de la Salud y la Ciencia de Novara, en la región italiana del Piamonte: un complejo multifuncional que integrará un hospital y un campus universitario, con una inversión de 525 millones de euros y una concesión a 25 años, que afianza la posición del grupo en el país transalpino.

En Latinoamérica, Sacyr se ha adjudicado la planta de Antofagasta, la mayor instalación de reutilización de aguas residuales de América Latina, un proyecto esencial para garantizar el suministro sostenible en el desierto de Atacama. La inversión alcanza los 260 millones de euros, con una duración de 35 años.

También ha resultado adjudicataria de la Autopista Urbana Elevada de Asunción, en Paraguay, un proyecto de 163 millones de euros y 23 años de concesión que ampliará la conectividad de la ruta oriental del país.

Por último, la compañía se impuso recientemente en la licitación de la Ruta Pie de Monte, un tramo de 20 kilómetros clave para el plan de modernización vial de la región del Biobío, con una inversión de 330 millones de euros y una concesión de 45 años.