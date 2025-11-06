Sacyr recorta su beneficio un 16% por las desinversiones en Colombia pero eleva un 11% su flujo de caja

Sacyr pagó su primer dividendo en efectivo bajo el Plan Estratégico 24-27 y mantiene su objetivo de alcanzar una valoración de activos concesionales de 5.100 millones de euros para 2027.

La compañía se adjudicó cuatro nuevos contratos concesionales por 1.330 millones de euros e inició operaciones relevantes en Chile, reforzando su presencia en América Latina y Europa.

El flujo de caja operativo creció un 11% hasta los 890 millones de euros, y la cifra de negocios aumentó un 5% hasta 3.412 millones, con el 71% proveniente de mercados internacionales.

Sacyr obtuvo un beneficio de 62 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, un 16% menos por el impacto contable de la venta de tres autopistas en Colombia.

Sacyr gana 62 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 16% menos debido al impacto contable por la venta de tres autopistas en Colombia. Excluyendo el efecto de las desinversiones, el resultado se sitúa en 134 millones de euros, lo que supone un incremento del 81% con respecto al mismo periodo de 2024.

La constructora española reportó en este periodo un flujo de caja operativo de 890 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo de 2024.

Tal y como señala, el flujo de caja es el indicador que mejor refleja el crecimiento y la generación de valor de una concesionaria como Sacyr, en la que el 92% del resultado bruto de explotación (ebitda) ya procede de activos concesionales, que en su mayoría no tienen riesgo de demanda o cuentan con mecanismos de mitigación de ese riesgo.

La cifra de negocios de Sacyr alcanzó los 3.412 millones de euros, un 5% más que en los nueve primeros meses del año pasado.

De este monto, el 49% corresponde al Sur de Europa un 49%, Latinoamérica supone un 40%, los mercados de habla inglesa (Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá e Irlanda) representan un 8% y el resto de países un 3%. Es decir, la cifra de negocios internacional supone un 71% del total.

El ebitda se situó en 1.018 millones de euros. Sacyr logró un porcentaje de conversión de ebitda en flujo de caja operativo del 88%, frente al 85% del mismo periodo de 2024.

Asimismo, cumplió con su objetivo de no superar una vez la ratio de deuda neta con recurso entre ebitda con recurso más distribuciones. La deuda neta con recurso se situó en 344 millones de euros a cierre de septiembre.

Nuevas adjudicaciones

El equity invertido en activos concesionales creció en 232 millones hasta septiembre y suma ya un total de 2.017 millones de euros.

En los nueve primeros meses de 2025, Sacyr se ha adjudicado tres nuevos contratos concesionales: la construcción y operación de la Ciudad de la Salud y la Ciencia de Novara (Italia), Accesos Asunción (Paraguay) y una planta de tratamiento y comercialización de agua en Antofagasta (Chile). Además, Sacyr ha sido seleccionada para la adjudicación de la Ruta Pie de Monte (Chile). Estos cuatro contratos suman una inversión de 1.330 millones de euros.

Además, en este periodo se ha producido la firma del contrato y entrada en operación de la concesión Ruta del Itata (Chile), el inicio de la operación de Ruta 68 (Chile), que contará con una inversión de 1.500 millones de euros, y el comienzo de la gestión del Aeropuerto Desierto de Atacama (Chile), que forma parte de la Red Aeroportuaria Norte.

Sacyr cuenta con importantes oportunidades estratégicas en sus mercados de referencia: Canadá, Italia, Chile, Australia y EEUU. En este último país, forma parte de los consorcios shortlisted en los proyectos de “managed lanes” de la I-285 East en Georgia y la I-24 en Tennessee; además trabaja en la precalificación de la I-77 en Carolina del Norte.

La compañía cuenta con un porfolio de activos concesionales que tienen un valor de 3.957 millones en 2025. Es decir, 406 millones más que la última valoración (3.551 millones de euros) realizada en el Investor Day de 2024.

"El incremento de valor de los activos demuestra la solidez del modelo concesional y supone un avance firme hacia el objetivo contenido en el Plan Estratégico de alcanzar los 5.100 millones de valoración al cierre de 2027", recalca la compañía en un comunicado.

Pago de dividendo en efectivo

Sacyr pagó en el mes de julio el primer dividendo en efectivo (0,045 euros brutos por acción) del Plan Estratégico 24-27. De acuerdo con este Plan, en los próximos tres años se destinarán, al menos, 225 millones de euros en caja para remuneración a los accionistas.

Además, en el mes de enero se abonó un scrip dividend de una acción nueva por cada 40 (0,078 euros por derecho). El 87% de los accionistas optó por cobrar en títulos de Sacyr.

Resultados por negocio

Sacyr Concesiones obtuvo una cifra de negocios de 1.266 millones de euros (+2%). Mientras que los ingresos operativos se redujeron un 8%, los de construcción se incrementaron un 37% por el avance de las obras del Hospital de Velindre (Reino Unido) y de las autopistas Buga-Buenaventura (Colombia) y Ruta de la Fruta (Chile).

El ebitda se situó en 561 millones de euros (-9%), debido principalmente al impacto contable de la evolución de los activos financieros. Las distribuciones de las concesiones alcanzaron los 114 millones de euros.

En el área de Ingeniería e Infraestructuras la estrategia pone el foco en el control y reducción de riesgos en proyectos para terceros. Fruto de esta estrategia, el peso de la cartera para Sacyr Concesiones se sitúa en el 71%, en línea con lo marcado en el Plan Estratégico 2024-2027.

La cifra de negocios alcanzó los 2.205 millones de euros (+12%) y el ebitda se situó en 407 millones de euros (+42%). Estos incrementos se deben principalmente a la aportación de la A-21 (Italia) y al avance de obras en España, Chile y Reino Unido.

La cartera total de Ingeniería e Infraestructuras se situó en 12.151 millones de euros, con un crecimiento del 15% respecto de diciembre de 2024.

Entre las adjudicaciones de 2025, destacan la Ruta 68, la Ruta del Itata y la planta de tratamiento y comercialización de agua en Antofagasta, los tres en Chile.

El margen de ebitda de la actividad de construcción se mantuvo en el 4,8%.

Por su parte, el negocio de agua alcanzó una cifra de negocios de 212 millones de euros (+17%) y un ebitda de 46 millones de euros (+23%). La rentabilidad, medida como margen de ebitda, escaló hasta el 21,5%, frente al 20,6% de hace un año.

"Este crecimiento se debe al buen desempeño de los activos y a las adjudicaciones logradas en 2024, que consolidan a Sacyr como la primera empresa de España por capacidad de desalación", apunta el grupo.

La cartera creció el 48% y se situó en 7.148 millones de euros. Destaca en el periodo la adjudicación de la planta de reúso de agua en Antofagasta (Chile) y la ampliación y mejora del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife (España).