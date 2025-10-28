Sacyr gana la concesión de una autopista en Chile de 330 millones de euros

La concesión, que mejorará los tiempos de viaje y la competitividad de la región, será añadida a la cartera de Sacyr en Chile, que ya cuenta con 11 autopistas, 4 aeropuertos y 2 hospitales.

El proyecto de 20 kilómetros incluye infraestructura avanzada como 6 enlaces a desnivel, 1 puente y un sistema de telepeaje, con un plazo de concesión de 45 años.

Sacyr ha ganado la concesión de la autopista Vial Ruta Pie de Monte en la región de Biobío, Chile, con un presupuesto de 330 millones de euros.

Sacyr ha sido seleccionada en Chile para adjudicarse la concesión Vial Ruta Pie de Monte, en la región chilena de Biobío, situada en el centro del país.

La compañía española construirá y operará una autopista de 20 kilómetros en la Región del Biobío, un proyecto que cuenta con un presupuesto de alrededor de 330 millones de euros.

Se trata de la única oferta presentada de un total de 10 empresas que se interesaron por este proyecto, entre las que se encontraban otras españolas como Ferrovial, Aldesa, San José o Puentes y Calzadas, entre otras, tal y como publicó este medio.

La concesión de la Ruta Pie de Monte abarca las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel como una alternativa a la actual Ruta 160 y tiene el objetivo de atender el crecimiento significativo de la población en esta zona.

El proyecto prevé una infraestructura de última generación, que incluye 6 enlaces a desnivel, 1 puente, 10 pasos superiores, 3 pasos inferiores, 2 viaductos y 6 pasarelas peatonales, además de un sistema de telepeaje (free flow), que permite un tránsito más rápido para los usuarios, al no tener que pararse a pagar.

Se estima que las obras comiencen hacia fines de esta década, con un horizonte de construcción de entre tres y cuatro años. El plazo de concesión es de 45 años.

Esta concesión, que reducirá de manera significativa los tiempos de viaje, potenciará el transporte de carga y favorecerá la competitividad productiva de la región, se sumará a la cartera de Sacyr en el país, que cuenta con 11 autopistas, cuatro aeropuertos y dos hospitales.