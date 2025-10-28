Ferrovial eleva un 6,2% sus ingresos, hasta 6.911 millones, gracias al impulso de las autopistas en Norteamérica

La división de autopistas de Ferrovial registró un crecimiento interanual del 14,4% en ingresos comparables, con un notable aumento de ingresos por transacción en Estados Unidos.

Ferrovial cerró los primeros nueve meses de 2025 con un incremento del 6,2% en sus ingresos, que alcanzaron los 6.911 millones de euros, y un aumento del 4,8% interanual en el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado, hasta los 1.031 millones de euros, según ha comunicado la compañía.

El grupo ha explicado que la mejora del ebitda ajustado se debió principalmente al sólido comportamiento de sus autopistas en Estados Unidos, uno de sus principales motores de crecimiento.

“Nuestros activos en Norteamérica han tenido un excelente desempeño durante los primeros nueve meses del año. La 407 ETR obtuvo unos sólidos resultados por la mejora de los volúmenes de tráfico gracias a unas acertadas campañas comerciales, que han llevado a un crecimiento del ebitda y los dividendos", ha asegurado Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial.

"Nuestro negocio de Construcción continúa fortaleciendo su rentabilidad en línea con nuestra estrategia a largo plazo. La New Terminal One está entrando en una fase clave de cara a su apertura en 2026", ha apuntado Madridejos.

Ferrovial cerró el periodo con 4.175 millones de euros en liquidez y una deuda neta consolidada de 706 millones de euros, excluyendo los proyectos de infraestructuras.

Durante este periodo, la compañía completó varias operaciones relevantes: la venta del 5,25% de Heathrow por 539 millones de euros, la desinversión de AGS Airports por 534 millones, y la obtención de 406 millones de euros en dividendos procedentes de sus activos.

Paralelamente, la empresa adquirió un 5,06% adicional de la autopista 407 ETR por 1.271 millones de euros, retribuyó 426 millones a sus accionistas y destinó 239 millones a la New Terminal One (NTO) del aeropuerto internacional JFK, en Nueva York.

Resultados por divisiones

Autopistas fue la división que más creció, con un aumento del 14,4% interanual en ingresos comparables, hasta 1.021 millones de euros, impulsada por el fuerte desempeño en Norteamérica, donde Ferrovial recibió 312 millones en dividendos.

Las Express Lanes en Estados Unidos registraron un notable incremento de los ingresos por transacción, muy por encima de la inflación.

En Canadá, la 407 ETR obtuvo un crecimiento del ebitda de doble dígito entre enero y septiembre, pese a los pagos previstos por el Schedule 22 en 2025. Además, el consejo de la autopista aprobó un dividendo adicional de 1.050 millones de dólares canadienses, que se abonará en el cuarto trimestre, elevando el total a 1.500 millones de dólares canadienses.

En Construcción, la cartera de pedidos se mantuvo cerca de máximos históricos, con 17.168 millones de euros, y un margen EBIT del 3,7%. Norteamérica concentró el 47% del total, seguida de Polonia (22%) y España (15%).

Por su parte, en la división de Aeropuertos, el proyecto de la New Terminal One (NTO) del aeropuerto JFK continúa avanzando. El equipo está centrado en que la terminal esté lista para operar en 2026. A 28 de octubre de 2025, la NTO había cerrado 21 acuerdos con aerolíneas, de los cuales 14 son contratos en firme y siete declaraciones de intención.