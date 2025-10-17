OHLA y Mohari alcanzan un acuerdo para repartirse el Complejo Canalejas en Madrid

Las claves nuevo Generado con IA OHLA y Mohari Hospitality han alcanzado un acuerdo para repartirse el Complejo Canalejas en Madrid, poniendo fin a años de disputas. OHLA mantendrá la propiedad de la Galería Canalejas y el aparcamiento principal, mientras que Mohari se quedará con el hotel Four Seasons. El acuerdo incluye la redistribución de la deuda actual, con un tercio correspondiente a los activos de OHLA. La operación está sujeta a la negociación de la documentación definitiva y la obtención de autorizaciones pertinentes.

OHLA y el grupo israelí Mohari Hospitality han alcanzado un principio de acuerdo para repartirse el Complejo Canalejas, ubicado cerca de la Puerta del Sol de Madrid, según ha anunciado este viernes la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía española, que ha asegurado que el acuerdo es positivo para ambas partes, mantendrá la propiedad de la Galería Canalejas así como el aparcamiento principal, mientras que Mohari se quedará con el hotel Four Seasons.

El proyecto Complejo Canalejas comprendió la rehabilitación de siete edificios históricos contiguos situados en el centro de la ciudad de Madrid, en un complejo con un nuevo hotel operado por Four Seasons, 22 residencias privadas con servicios del hotel, una galería comercial de aproximadamente 9.000 metros cuadrados, un parking subterráneo de aproximadamente 400 plazas y una oficina comercial de uso bancario.

El acuerdo con Mohari, que pone fin a varios años de disputas entre ambos grupos, incluye la redistribución de la deuda actual asociada al Complejo Canalejas, de la que corresponderá un tercio para los activos asignados a OHLA.

La constructora ha señalado que esta operación se enmarca en el proceso de reorganización de activos de ambas compañías y contribuirá "decisivamente" a mejorar la gestión de las distintas áreas que conforman el Complejo.

La operación está sujeta a la negociación de la documentación definitiva y a la obtención de las autorizaciones de terceros que resulten pertinentes, según ha precisado OHLA en su comunicación a la CNMV.

En febrero de 2017, Mohari -tras ser seleccionada por OHL Desarrollos (OHLD), filial del Grupo OHL, y Grupo Villar Mir (GVM) en un proceso competitivo de venta- adquirió una participación del 50% por el Centro Canalejas, sociedad propietaria del llamado Complejo Canalejas, en una operación valorada en 225 millones de euros.

Mohari Hospitality

Mohari Hospitality, sociedad controlada por Mark Scheinberg, fundador de Poker Stars, y OHLA mantenían diferencias en la interpretación del contrato por el Centro Canalejas Madrid.

El contrato firmado entre los accionistas contemplaba la posibilidad de llevar a cabo un arbitraje en el caso de que no hubiera entendimiento entre los socios.

La compañía Mohari Limited es propiedad al 100% de Mark Scheinberg, empresario e inversor de origen israelí. Este empresario fundó en 2001 la compañía Poker Stars, que se convirtió en la mayor empresa de póker 'online' del mundo, operando en más de 100 países.

Tras la venta de la misma en el año 2014, Scheinberg centró sus inversiones en el sector inmobiliario.