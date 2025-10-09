FCC vende a CPP otro 25% de su filial de Medio Ambiente por más de 1.000 millones de euros
El grupo controlado por Carlos Slim mantendrá un 50,01%, mientras que el fondo elevará su participación hasta el 49,99%.
Las claves
FCC ha firmado un acuerdo con CPP Investments para la venta de otro 25% del capital de su filial FCC Servicios Medio Ambiente Holding por 1.000 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras la transacción, el grupo controlado por Carlos Slim mantendrá la mayoría accionarial con un 50,01%, mientras que CPP Investments incrementará su participación hasta el 49,99%.
FCC Servicios Medio Ambiente y sus filiales, presentes a nivel nacional e internacional, desarrollan actividades de servicios medioambientales a través de cuatro plataformas principales: Atlantic (España, Portugal y Francia), Reino Unido, Europa Central y del Este (CEE) y Estados Unidos.
El grupo ha informado de que el principal destino de los fondos será atender oportunidades estratégicas y necesidades corporativas de FCC.
Asimismo, FCC Servicios Medio Ambiente mantendrá su estrategia actual, sus operaciones y relaciones comerciales con administraciones públicas, clientes privados y proveedores, reforzando su desarrollo con la participación activa y las sinergias que aportará CPP Investments, sin cambios en el equipo directivo de la compañía.
El cierre de la Operación está sujeto a las condiciones precedentes habituales (competencia, inversiones extranjeras, etc.).