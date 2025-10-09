FCC vende a CPP otro 25% de su filial de Medio Ambiente por más de 1.000 millones de euros

FCC Servicios Medio Ambiente continuará su estrategia actual, sin cambios en su equipo directivo, potenciando sinergias con CPP Investments.

Los fondos obtenidos se destinarán a oportunidades estratégicas y necesidades corporativas de FCC.

Después de la transacción, FCC mantiene la mayoría con un 50,01% en la filial, mientras CPP aumenta su participación al 49,99%.

FCC ha vendido un 25% de su filial de Medio Ambiente a CPP Investments por 1.000 millones de euros.

FCC ha firmado un acuerdo con CPP Investments para la venta de otro 25% del capital de su filial FCC Servicios Medio Ambiente Holding por 1.000 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras la transacción, el grupo controlado por Carlos Slim mantendrá la mayoría accionarial con un 50,01%, mientras que CPP Investments incrementará su participación hasta el 49,99%.

FCC Servicios Medio Ambiente y sus filiales, presentes a nivel nacional e internacional, desarrollan actividades de servicios medioambientales a través de cuatro plataformas principales: Atlantic (España, Portugal y Francia), Reino Unido, Europa Central y del Este (CEE) y Estados Unidos.

El grupo ha informado de que el principal destino de los fondos será atender oportunidades estratégicas y necesidades corporativas de FCC.

Asimismo, FCC Servicios Medio Ambiente mantendrá su estrategia actual, sus operaciones y relaciones comerciales con administraciones públicas, clientes privados y proveedores, reforzando su desarrollo con la participación activa y las sinergias que aportará CPP Investments, sin cambios en el equipo directivo de la compañía.

El cierre de la Operación está sujeto a las condiciones precedentes habituales (competencia, inversiones extranjeras, etc.).