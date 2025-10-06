Fitch vuelve a cubrir a OHLA con un rating ‘B-’ y mejora la visión de Moody’s

La agencia Fitch ha restablecido su cobertura sobre OHLA, asignándole un rating de emisor de deuda a largo plazo de ‘B-’ con perspectiva estable, tras constatar una mejora de su estructura financiera y un “sólido perfil” de sus negocios.

La agencia destaca que la constructora española ha continuado con la reducción de la deuda y la extensión de los principales vencimientos, combinado con un desempeño operativo "saludable", incluyendo la mejora prevista de los márgenes de rentabilidad y los flujos de caja positivos.

OHLA ha mejorado la ratio de deuda sobre el resultado bruto de explotación (ebitda) hasta las tres veces, frente a las cinco anteriores, impulsada por el repago de deuda, y a la espera de captar fondos adicionales a través de operaciones como la venta de su proyecto de hotel y galería comercial de lujo Canalejas de Madrid.

Fitch espera un flujo de caja libre positivo para OHLA entre 2025 y 2028, respaldado por las mejoras en la rentabilidad operativa y por una cartera de pedidos "sólida y diversificada", que incluye un enfoque en proyectos pequeños y medianos de hasta 300 millones de euros.

En el lado negativo, la agencia calificadora apunta a una "limitada flexibilidad financiera", especialmente dado su volátil requerimiento de fondos, lo que da como resultado un colchón de liquidez bajo y una posible dependencia de la liquidez sujeta al riesgo de ejecución.

La valoración de Fitch sobre OHLA es más positiva que la que le otorga actualmente Moody’s, que en junio rebajó su calificación de ‘B3’ a ‘Caa1’, citando una liquidez del holding “débil y vulnerable”, a pesar de haber completado la recapitalización de la compañía.

En concreto, la calificación de Fitch equivale a un ‘B3’ en la escala de Moody’s.

OHLA perdió 29,7 millones hasta junio del presente ejercicio, impactada por el saneamiento financiero. No obstante, logró un incremento de su ebitda del 46%, hasta 84 millones.

La deuda neta de OHLA se situó en 314,9 millones, un 30,4% menos que en junio del año anterior. La posición total de liquidez fue de 663,2 millones de euros, incluyendo la salida de caja por 39,6 millones de euros tras la ejecución por el litigio de los avales en el marco del contrato “Jamal Abdul Nasser Street” (Kuwait).