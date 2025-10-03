ACS refuerza su presencia en el sector nuclear con una precalificación en Polonia

ACS refuerza su implicación en el sector nuclear. El grupo, a través de sus filiales Dragados y Hochtief, ha sido precalificada para el Poland AP1000 Project – 1,000 Rooms Accommodations Project, un paquete de infraestructuras clave vinculado a la futura central nuclear del norte de Polonia.

El contrato abarca el diseño, la obtención de permisos, el suministro, la construcción y la puesta en marcha de un complejo residencial de 1.000 habitaciones destinado a alojar al personal durante la construcción de la planta nuclear.

Las instalaciones se entregarán en dos fases de 500 habitaciones cada una, con un máximo de seis meses entre ambas, e incluirán tanto sistemas temporales como utilidades permanentes.

En paralelo, el alcance de los trabajos relacionados con los Modular Assembly Buildings (MAB) refleja la complejidad del proyecto: dos grandes estructuras de 129 metros de largo, 55 metros de ancho y 44 metros de alto, concebidas para albergar la prefabricación y el montaje de módulos nucleares.

Estas instalaciones integrarán sistemas avanzados de climatización y electricidad, losas de hormigón armado y grúas de gran capacidad para manipular componentes de gran tamaño, lo que pone de relieve la magnitud y las exigencias técnicas del programa.



El contrato incluye el diseño, la ingeniería, la fabricación, la construcción, la instalación, las pruebas y la puesta en marcha de todos los componentes, así como la garantía y el control de calidad, de acuerdo con los estándares internacionales para instalaciones nucleares.

El emplazamiento se encuentra en el municipio de Choczewo, voivodato de Pomerania, cerca de la localidad de Łeba.