Turner (ACS) se adjudica el nuevo Huntington Bank Field de los Browns, el primer estadio cubierto de Ohio

Turner Construction Company (filial de ACS en Estados Unidos), en joint venture con Aecom Hunt, ha sido seleccionada por The Haslam Sports Group y los Cleveland Browns para construir el nuevo Huntington Bank Field, el primer estadio cubierto del estado de Ohio.

Este proyecto establecerá "un nuevo estándar en innovación de estadios y participación de los aficionados", acercándolos más que nunca a la acción en el campo y atrayendo eventos durante todo el año, además del fútbol americano.

Según destaca la compañía en un comunicado, el estadio será "la pieza central" de la mayor iniciativa de desarrollo económico que se ha llevado a cabo en el noreste de Ohio hasta la fecha.

Diseñado y construido pensando en los aficionados y la comunidad, el estadio contará con un recinto de primera categoría junto a un distrito de entretenimiento de uso mixto liderado por el socio de desarrollo y Lincoln Property Company, que impulsará el crecimiento económico a largo plazo y realzará la identidad de la región.

Además, destaca que este proyecto "transformador", que está previsto que arranque a principios de 2026, asegurará el futuro de los Browns en el noreste de Ohio para las generaciones venideras.

Características

El revolucionario recinto Super Theater, con 67.500 asientos, diseñado por HKS, podrá acoger una amplia gama de eventos de primer orden a lo largo de todo el año, además de los partidos de los Browns, incluyendo la Final Four de la NCAA, partidos de fútbol internacional y conciertos para hasta 75.000 personas.

El estadio se inspira en el lago Erie y la ciudad de Cleveland, ofreciendo una experiencia inmersiva a los visitantes, con un diseño de gradas que acerca a los aficionados al campo y un nuevo Dawg Pound modernizado.

Contará también con un techo translúcido inspirado en los emblemáticos atrios de Cleveland que inunda el estadio de luz natural, creando "una experiencia visual única", un concepto de superteatro que permite eventos con hasta 75.000 asistentes, y la primera cubierta de gran luz sin vigas que mejora la visibilidad y el diseño del edificio.

El proyecto generará más de 6.000 empleos durante la construcción y miles de puestos adicionales en el estadio y las instalaciones adyacentes, generando un impacto económico duradero para Cleveland y el noreste de Ohio.

Turner Construction y AECOM Hunt aportan a este proyecto "décadas de experiencia y un sólido compromiso" con la región.

Turner lleva más de 100 años operando en el noreste de Ohio, incluyendo la renovación del actual estadio de los Browns y del Lower.com Field del Crew, mientras que Aecom Hunt ha participado en la construcción del Progressive Field de los Cleveland Guardians y del estadio actual de los Browns.