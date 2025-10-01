Cimic (ACS) construirá una batería Muchea de seis horas para Neoen y Tesla

UGL, una firma de Cimic, liderará la construcción, consolidando su colaboración con Neoen y Tesla en proyectos de infraestructura energética.

La firma australiana UGL, perteneciente a Cimic, ha sido elegida por Neoen y Tesla para liderar la construcción de la batería Muchea, un innovador sistema de almacenamiento de energía renovable con capacidad de seis horas y 164 MW/905 MWh, cuyo objetivo es fortalecer la red eléctrica y fomentar la transición a fuentes sostenibles en Australia Occidental.

Las obras en el sitio comenzarán en octubre de 2025 y se prevé su finalización en 2027. El sistema utilizará 252 unidades Tesla Megapack 2XL y contará con una subestación de 132 kG, diseñada e implementada por UGL, que incluye infraestructura de alto voltaje, control, sala de conmutadores, trabajos de tierra y cimentaciones.

La batería Muchea es el primer activo de almacenamiento de larga duración de Neoen y forma parte de una serie de proyectos de gran escala dirigidos a garantizar la fiabilidad del suministro eléctrico y la adopción de energías renovables en el estado.

El anuncio se produce tras la finalización anticipada, también a cargo de UGL, de la Batería Collie 2 de 341 MW/1.363 MWh, cuatro meses antes de lo programado.

Juan Santamaría, presidente ejecutivo de CIMIC y de ACS Group, ha subrayado que "el contrato representa otro hito en el compromiso con la transición energética de Australia".

También ha destacado "la confianza de las empresas en la capacidad de su grupo para acelerar la consecución de un sistema energético limpio y moderno".

Por su parte, el director de UGL, Doug Moss, ha enfatizado que "este será el noveno proyecto de baterías de la empresa y el sexto desarrollado junto a Neoen y Tesla, contribuyendo con activos clave para fortalecer la red eléctrica regional y nacional".