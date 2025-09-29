ACS modernizará las pistas y la terminal del aeropuerto internacional de Los Ángeles

FlatironDragados, filial de ACS, en joint venture con Skanska, ha sido seleccionada por Los Angeles World Airports (LAWA) para ejecutar las mejoras viales del Programa de Modernización de Pistas y Terminales (ATMP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Hasta la fecha, la empresa conjunta Skanska-Flatiron Dragados ha recibido adjudicaciones por un valor de 604 millones de dólares para trabajos de preconstrucción y construcción, dentro del presupuesto total estimado de 1.500 millones de dólares destinados a este ambicioso plan de mejora de infraestructuras.

Este proyecto constituye una pieza clave en la modernización integral del aeropuerto, de cara al Mundial de Fútbol de 2026 y a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

Las mejoras previstas permitirán optimizar la experiencia de los pasajeros y desarrollar sistemas de transporte terrestre más eficientes, capaces de gestionar el elevado volumen de tráfico característico de grandes centros internacionales como LAX.

"En colaboración con FlatironDragados, trabajaremos junto a LAWA y la comunidad local para transformar la forma en que se accede a uno de los aeropuertos más transitados del mundo”, aseguró James Bailey, Executive Vicepresident de Skanska USA Civil para la Costa Oeste.

“Desde el rediseño detallado de más de seis kilómetros de carreteras hasta la construcción de pasarelas y la modificación de semáforos, esta infraestructura perdurable cambiará la manera en que las personas llegan y salen de LAX", añadió.

Dale Nelson, Executive Vicepresident de FlatironDragados, mostró el entusiasmo de la compañía "por comenzar este nuevo proyecto Junto a nuestro socio Skanska en LAX". "La colaboración en la construcción del proyecto ATMP permitirá que los desplazamientos sean más rápidos, seguros y eficientes dentro y en los alrededores del aeropuerto”, dijo.

“Nuestro trabajo no sólo contribuirá a la modernización del aeropuerto, sino que también beneficiará a los residentes y comunidades locales al reducir la congestión, mejorar la seguridad y dejar una infraestructura duradera para la región más allá de los Juegos Olímpicos", añadió.

El proyecto ATMP se centra en mejoras de pistas y terminales dentro del perímetro actual del aeropuerto, así como en mejoras viales que buscan reducir la congestión y los atascos en las vías de acceso.

Además, incluye innovaciones en el monitoreo del tráfico que permitirán reducir los tiempos de espera de los vehículos y las emisiones contaminantes asociadas.