Acciona se abre paso en la puja para la mayor obra portuaria de la historia de Chile de 3.800 millones de euros

Acciona se abre paso en la competición por la mayor obra portuaria de la historia de Chile. La compañía presidida por José Manuel Entrecanales ha sido precalificada en la licitación internacional para la construcción del Puerto Exterior de San Antonio.

Se trata de un megaproyecto que contempla un plan integral de inversión estimado en 3.800 millones de euros (4.450 millones de dólares). De los cuales, 2.100 millones correrán del sector privado adjudicatario en el concurso y se destinarán a la construcción, habilitación y operación de los sitios.

Mientras, los 1.700 millones de euros restantes serán financiados por la empresa estatal de puertos, Empresa Portuaria de San Antonio, para la construcción de la infraestructura básica.

Acciona entra en la próxima licitación formando un consorcio con el grupo belga Deme, experto en ingeniería marina, según ha informado la compañía estatal portuaria.

Hasta ahora, otras cuatro empresas han sido precalificadas: la coreana Hyundai, la neerlandesa Van Oord, la belga Jan de Nul y la asiática China Harbour. Sin embargo, el análisis y la evaluación de los antecedentes de otras compañías y consorcios que participan en el proceso iniciado en enero continúa en curso.

La licitación incluye la adjudicación del contrato para construir el molo de abrigo, de unos 4 kilómetros de longitud, realizar el dragado que dará forma a la dársena, habilitar áreas de respaldo y vías de acceso, así como ejecutar las medidas de compensación y mitigación ambiental.

El proceso arrancó en 2024 con la manifestación de interés, continuó en agosto de 2025 con la venta de bases y el registro de precalificados, y prevé la recepción de ofertas en enero de 2026, con la adjudicación definitiva en marzo de ese mismo año.

El proyecto de Puerto Exterior se desarrollará en cuatro fases y cuando esté terminado, previsiblemente en 2036, contará con una capacidad de movilización de carga de 6 millones de contenedores estándar al año. Es decir, unas 60 millones de toneladas de carga.

Para comparar, el actual Puerto San Antonio puede mover un máximo de 2,5 millones de contenedores al año.

El puerto tendrá dos frentes de atraque: el Terminal Mar y Terminal Tierra de 1.730 metros cada uno, preparados para recibir naves de última generación de hasta 400 metros de eslora.

El proyecto tiene como meta reforzar la conectividad nacional e internacional, facilitar el movimiento de carga y ofrecer mejores condiciones de operación para grandes embarcaciones y servicios portuarios.

Así, busca fortalecer el sistema logístico del país y atender el aumento de la demanda de carga hasta mediados del siglo XXI.