Urbas pierde el rastro de un paquete de 1.598 millones de acciones propias y abre una investigación

Urbas Grupo Financiero ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la apertura de una investigación interna para esclarecer la situación de un paquete de 1.598.457.063 acciones propias cuya custodia presenta dudas.

La compañía asegura que ha encargado un informe independiente a una de las grandes firmas auditoras internacionales (Big Four) con el fin de esclarecer la trazabilidad de estas acciones.

Según ha explicado en un comunicado, la Junta General de Accionistas celebrada el 4 de agosto de 2024 autorizó al Consejo de Administración a adquirir acciones propias durante un plazo de cinco años, de forma directa o a través de filiales, bajo los límites establecidos por la normativa.

En este marco, el 5 de julio de 2023 una entidad financiera española transfirió a Guadahermosa Activos, S.L. un paquete de más de 1.598 millones de acciones, depositadas en la entidad de custodia The Northern Trust Co, AVFC, un gigante internacional en la gestión de activos.

Sin embargo, en marzo de 2025, una firma distinta a Northern Trust respondió a un requerimiento de información de Guadahermosa afirmando que esta no mantenía ninguna cuenta abierta en la entidad norteamericana. Este hecho generó dudas sobre la custodia del paquete accionarial.

Ante esta incertidumbre, y siguiendo un criterio de prudencia, Urbas decidió dar de baja contablemente las acciones propias afectadas, aunque precisó que la medida no tiene impacto patrimonial.

Paralelamente, el consejo de administración está analizando qué actuaciones emprender para proteger los intereses del grupo, incluyendo la posibilidad de iniciar acciones legales una vez que se conozcan las conclusiones del informe independiente.

La compañía subrayó que el caso ya ha sido puesto en conocimiento de la CNMV y que actuará con total transparencia. “El órgano de administración valorará, en su caso, el ejercicio de cuantas acciones legales resulten pertinentes para proteger los intereses de la compañía”, señaló Urbas en su comunicación oficial, fechada el 15 de septiembre de 2025 en Madrid.