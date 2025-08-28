ACS construirá dos proyectos estratégicos para la red de transporte público de Los Ángeles

La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (Metro) ha seleccionado a FlatironDragados (ACS) para construir dos proyectos clave destinados a mejorar la eficiencia del tráfico ferroviario y ampliar el acceso a un transporte público seguro y fiable para millones de residentes del condado de Los Ángeles.

Estos proyectos de gestión de la construcción/contratación general (CM/GC) refuerzan la estrategia de FlatironDragados de aprovechar las relaciones exitosas mediante la obtención de contratos que ofrecen perfiles de riesgo equilibrados y oportunidades para una mayor colaboración con los clientes.

"La ejecución de una infraestructura ferroviaria compleja en una de las zonas urbanas más concurridas del país requiere una colaboración continua, conocimientos técnicos y un compromiso compartido con las comunidades a las que servimos", ha asegurado Dale Nelson, vicepresidente ejecutivo de FlatironDragados.

"Esperamos con interés trabajar junto a Metro durante la fase de diseño, con el fin de optimizar el diseño y las fases del proyecto para minimizar los riesgos, con el objetivo final de alcanzar un contrato de construcción negociado", ha añadido.

FlatironDragados y junto a Herzog han sido seleccionados para la fase de servicios de preconstrucción del proyecto Southeast Gateway Line Enabling de Metro, que reubicará las líneas ferroviarias de mercancías pesadas y las líneas de transporte público que generan interferencias.

Este proyecto allanará el camino para la fase futura, que traerá 14,5 millas de nuevo tren ligero al sureste del condado de Los Ángeles.

El contrato de preconstrucción se centra en la coordinación del diseño inicial y la planificación de la construcción que se está llevando a cabo actualmente.

El proyecto de construcción global incluirá el traslado de servicios públicos, la instalación de vías férreas, un nuevo puente para el tren ligero y un nuevo puente para mercancías, un puente peatonal sobre la autopista y una nueva estación de metro en la autopista I-105.

Cuando esté terminado, el programa Southeast Gateway Line proporcionará un cómodo acceso al transporte público a las ciudades de Bell, Bellflower, Cerritos, Cudahy, Downey, Florence-Firestone, Huntington Park, Los Ángeles, Paramount, South Gate y Vernon.

FlatironDragados también fue seleccionada para la fase de servicios de preconstrucción del proyecto Link Union Station, una modernización muy esperada de la histórica Union Station de Los Ángeles, el centro de transporte multimodal más concurrido del sur de California.

El contrato de preconstrucción respalda la colaboración actual con Metro en el diseño del proyecto y la planificación de la construcción. Esta fase del proyecto de ejecución colaborativa fomenta la innovación, facilita la resolución continua de problemas y permite una mayor certeza en cuanto al presupuesto y el calendario.

El proyecto global creará «vías de paso» en una estación ferroviaria elevada para aumentar la capacidad de la estación Union Station de Los Ángeles hasta en un 200 %, mejorar la conectividad del transporte público, dar cabida a los servicios de Amtrak y Metrolink y preparar el corredor para el futuro servicio de trenes de alta velocidad.

Las mejoras permitirán que los trenes entren y salgan por ambos extremos de la estación, lo que aliviará la congestión y mejorará la flexibilidad operativa.