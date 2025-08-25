Turner (ACS) inaugura el estadio de fútbol David Booth Memorial en Estados Unidos

Turner, filial de ACS, y la Universidad de Kansas celebraron la finalización de la reconstrucción del estadio de fútbol David Booth Kansas Memorial Stadium de 400 millones de dólares (más de 340 millones de euros), marcando un hito significativo en el desarrollo del Gateway District de la Universidad.

La inauguración fue conmemorada por el equipo de fútbol de Kansas realizando su primera práctica oficial en el campo recién terminado.

Turner proporcionó servicios de preconstrucción y construcción para el proyecto, que transformó el estadio en un recinto moderno y multipropósito.

La reconstrucción incluyó la demolición parcial y reconstrucción de la estructura del estadio, nuevas cabinas de prensa, suites de club y premium, concesiones, espacio comercial y una dinámica zona de experiencia para los aficionados.

Un aspecto destacado es la creación de una nueva puerta de acceso al campus en la 11th y Mississippi Street, que servirá como entrada de bienvenida a la Universidad y a la comunidad circundante.

“Estamos muy agradecidos a Turner Construction por sus increíbles esfuerzos en la transformación del David Booth Kansas Memorial Stadium”, dijo Travis Goff, director de Atletismo de Kansas.

“Ha sido un honor ser parte de este proyecto transformador para la Universidad de Kansas que tendrá un impacto duradero en la Ciudad de Lawrence, el Estado de Kansas y toda la región”, añadió Jason Brown, Director Ejecutivo de Proyectos, Turner Construction Company.

“Juntos, trabajaron día y noche, registrando de manera segura más de 1,6 millones de horas de trabajo. Su compromiso incansable y su artesanía han ayudado a crear un destino que servirá a los fanáticos de KU, a los estudiantes y a la comunidad durante generaciones”, dijo.

El proyecto también incluyó renovaciones y una ampliación de las oficinas del equipo y los espacios de entrenamiento en el Anderson Family Football Complex, originalmente construido por Turner en 2008, lo que refuerza la relación de larga data de la empresa con la Universidad.

“Como orgulloso exalumno de la Universidad de Kansas, es increíblemente significativo haber colaborado con la Universidad en un proyecto que tendrá un impacto duradero en el campus y la comunidad”, dijo Abrar Sheriff, Presidente de Turner Construction Company.

Diseñado como un destino durante todo el año, el estadio renovado apoyará no solo eventos deportivos, sino también conferencias, entretenimiento, comercio minorista y gastronomía, contribuyendo al desarrollo económico regional y a la misión académica de la Universidad.

La nueva entrada fomenta una mayor conectividad entre el campus y la comunidad, al tiempo que eleva el perfil nacional de la Universidad.